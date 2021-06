Jadwal Lomachenko vs Nakatani Live ESPN, Jalan Merebut Gelar Tinju Dunia Milik Devin Haney

Jadwal Tinju Dunia Lomachenko vs Nakatani live ESPN

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal Tinju Dunia Lomachenko vs Nakatani dapat ditonton di ESPN pada Sabtu (26/6/2021) waktu setempat.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi apakah pertandingan Tinju Vasyl Lomachenko vs Masayoshi Nakatani dapat disaksikan via Siaran Langsung TVOne atau Live StreamingTVOne.

Duel Lomachenko vs Nakatani ini dihelat di The Theater of Virgin Hotel Las Vegas Amerika Serikat ini untuk membuka jalan menjadi penantang memperebutkan gelar juara tinju dunia kelas ringan milik Devin Haney.

Vasyl Lomachenko merupakan juara di tiga kelas yaitu WBA, WBC, dan WBO, Masayoshi Nakatani duduk di peringkat 6 WBO, 7 WBC, dan 10 IBF kelas ringan.

Vasyl Lomachenko memiliki catatan (14-2-0, 10 KO) sedangkan Masayoshi Nakatani memiliki catatan lebih baik (19-1-0, 13 KO).

Secara pengalaman dan Skill Lomachenko cukup unggul, tetapi endurance, bobot pukulan, tinggi badan dan jangkauan milik Nakatani lebih unggul.

Berikut cara akses live streaming ESPN + yang dikutip Banjarmasinpost.co.id :

1. Berlangganan ESPN +

Diharuskan berlangganan di ESPN + terlebih dahulu untuk dapat menonton pertandingan Khabib vs Dustin secara live streaming di EPSN +.

Jika anda pelanggan baru, maka diharusnya membayar sebesar $79.99 (sekitar Rp 1.1 juta/ pertahun).

Namun apabila sudah berlangganan, cukup $49.99 (Sekitar Rp 710.813) untuk melakukan pembaharuan berlangganan.

Untuk berlangganan harus memakai VPN, live streaming ESPN + tidak tersedia di Indonesia.

Berikut Jadwal Tinju Dunia via Live Streaming ESPN :

Vasyl Lomachenko vs Nakatani

Sabtu 26 Juni 2021

Di The Theater of Virgin Hotel Las Vegas Amerika Serikat

