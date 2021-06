Masih Tanpa Stefan William, Celine Evangelista Unggah Foto Dirinya Berpose Tatap Cermin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Celine Evangelista lagi-lagi menulis kalimat galau di tengah hubungannya dengan Stefan William masih belum membaik.

Jika kemarin Celine Evangelista menulis kalimat perpisahan melalui Instagram pribadinya, sekarang istri Stefan William kembali menulis kalimat soal rasanya berjuang seorang diri.

Apa yang sebenarnya terjadi dengan Celine Evangelista?

Pasalnya, kemarin tepat di Hari Ayah Sedunia, Celine pun memberikan ucapan untuk Stefan William selaku ayah dari anak-anaknya.

Bahkan, wanita berdarah Italia tersebut juga membuka kembali satu momen manis di masa lalu yang pernah ia dan Stefan lewati. Momen di saat Celine memberikan kejutan untuk Stefan atas kehamilannya yang kedua.

Nyatanya, adegan di kamar dimalam itu super berkesan di hati Celine Evangelista.

Berikut isi tulisan pada postingan Celine Evangelista, Senin 21 Juni 2021.

"it hurts to say goodbye to a person u love..knowing that life wont be the same without him. but it's better to giveup rather than to fight knowing that you're the only one fighting.

Cause Loving someone who doesn't love u back is like hugging a cactus. the tighter u hold on, the more it hurts. #quotes #quoteoftheday

(menyakitkan untuk mengucapkan selamat tinggal pada orang yang kamu cintai.. mengetahui bahwa hidup tidak akan sama tanpa dia. tapi lebih baik menyerah daripada berjuang mengetahui bahwa hanya kamu yang berjuang.

