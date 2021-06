Daun Kelor Mampu Atasi Disfungsi Ereksi, Berikut Manfaat Lainnya Bagi Kesehatan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kecil daunnya, tapi besar khasiatnya. Yap, banyak manfaat didapat dari daun kelor.

Daun kelor atau juga dikenal sebagai Moringa oleifera merupakan tanaman yang memiliki nutrisi tinggi.

Banyak manfaat lain bisa dirasakan, termasuk diantaranya mengontrol gula darah.

Daun kelor juga bisa dijadikan dan rasanya cukup enak. Sehingga gampang dikonsumsi untuk pengobatan.

Tanaman yang berasal dari India Barat Laut ini juga memiliki khasiat obat yang mumpuni.

Baca juga: Khasiat Daun Kelor Bagi Tubuh, Dibikin Kelor Tempe Teri Makin Tambah Enak

Baca juga: Daftar Makanan Mengandung Kolagen : Berikut Manfaat dan Kandungannya Bagi Tubuh

Dikutip kompas.com, sebuah studi berjudul “Investigation of medicinal plants traditionally used as dietary supplements: A review on Moringa oleifera” mengungkapkan bahwa selama ini, daun kelor digunakan sebagai obat herbal untuk mengatasi 300 jenis kondisi.

Beberapa penelitian telah membuktikan beberapa khasiat yang dimiliki daun kelor, salah satunya manfaat untuk kesehatan pria.

Daun Kelor (Moringa oleifera) (banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)

Berikut adalah 4 manfaat potensial kelor untuk pria, seperti dilansir dari Healthline.

1. Meningkatkan kesehatan prostat

Sebuah studi berjudul “The Diversity of Chemoprotective Glucosinolates in Moringaceae (Moringa spp.)” mengungkapkan bahwa biji dan daun kelor kaya akan senyawa yang mengandung belerang bernama glukosinolat.