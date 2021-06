Jadwal EURO 2021 Hari Live RCTI & INews TV Ada Ceko vs Inggris, Kroasia vs Skotlandia di Mola TV

Jadwal EURO 2021 Hari ini, Rabu (23/6/2021), Ceko vs Inggris Live Streaming RCTI & Live Streaming Inews TV, Kroasia vs Skotlandia di Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal EURO 2021 (Euro 2020) hari ini Selasa 22 Juni 2021 waktu Eropa, atau mulai Rabu (23/6/2021) malam dan tayang via Live Streaming RCTI, Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Inews TV.

Dua pertandingan Euro 2020 akan digelar hari ini dan akan tayang via Siaran Langsung RCTI, Inews TV serta Live Streaming di TV Online Mola TV. Termasuk duel Ceko vs Inggris dan Kroasia vs Skotlandia.

Jadwal Euro 2021 hari ini diisi dua pertandingan, selain Ceko vs Inggris dan Kroasia vs Skotlandia. Masing-masing bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Inews TV.

Pertandingan Euro 2021 hari ini dibuka pertama Ceko vs Inggris jam 02.00 WIB tayang lewat stasiun televisi Inews TV dan Siaran Langsung RCTI. Sedangkan Kroasia vs Skotlandia via Live Streaming TV Online Mola TV.

Pertandingan yang disiarkan mempertemukan Republik Ceko vs Inggris. Laga yang merupakan matchday pamungkas Grup D Piala Eropa 2020 ini dilangsungkan di Stadion Wembley pada Rabu, 23 Juni 2021 pukul 02.00 WIB.

Tim mana yang memenangkan pertandingan akan lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020 dengan status juara grup.

Sekadar informasi, saat ini Republik Ceko dan Inggris menempati posisi satu dan dua Grup D Piala Eropa 2020 dengan koleksi poin yang sama ,yakni empat angka.

Hanya saja, Republik Ceko yang dimotori Patrik Schick berada di posisi yang lebih baik.

Hal itu karena Republik Ceko memiliki selisih gol yang lebih baik ketimbang Inggris, yakni +2 berbanding +1 milik The Three Lions –julukan Inggris.

Bagaimana jika skor akhir Republik Ceko vs Inggris berujung imbang? Jika kedua tim bermain imbang, mereka sama-sama lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020 dengan koleksi poin yang sama, lima angka.