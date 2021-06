Kalsepedia: Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Tala

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, TALA- Kalsepedia, Merujuk webite drprd.tanahlautkab.go.id, struktur organisasi Sektetariat DPRD Kabupaten Tanahlaut (Tala) terdiri atas tiga bagian. Tiap bagian membawahi tiga sub bagian (subbag).

- Sektetaris: Drs HM Tajuddin Noor Effendi

- Kabag Umum dan Humas: Anang Ifansyah ST

- Kabag Keuangan: HM Hayat SSos

- Kabag Fasilitasi dan Fungsi DPRD: Kaisar Muslim SH

- Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan (Plt): Siti Khoirul Li'umah SE

-Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian: M Adriansyah SE

- Kasubbag Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi: Nove Noor Salam SH

-Kasubbag Perencanaan dan Anggaran: Heru Purwanto SAP

- Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi: Edi Rukmana SE

- Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan Zikri Fahma SE

- Kasubbag Fasilitasi Persidangan dan Risalah: Muhammad Septiadi SH

-Kasubbag Fasilitasi Kajian Perundang-undangan: Aditya Nugraha SH

- Kasubbag Fasilitas Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD: Fahrian Nafarie SH MH

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Tala

- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan

- Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

- Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

PENJABARAN TUGAS

Sekretaris

Tugas: menyelenggarakan adminitrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah

Fungsi: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD

Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.

Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

Pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Uraian Tugas:

- Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran tugas.

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.

- Menyusun rencana dan penelaahan perumusan kebijakan pimpinan dengan cara mengkonsultasikan dengan pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- Menyusun program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cara mengkoordinasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai acuan kerja dan bahan masukan pada atasan.

- Membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan adminitrasi kepegawaian dan keuangan serta ketatausahaan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional.

- Melaksanaan pembinaan pegawai guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

- Melaksanakan segala segala pekerjaan Sekretariat DPRD guna menunjang tugas DPRD.

- Memeriksa konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pekerjaan Sekretariat DPRD yang membutuhkan tanda tangan atau paraf sebagai tanda kewenangannya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Tugas: merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan keuangan Sekretariat DPRD yang meliputi ketatausahaan, rumah tangga dan protokol serta keuangan Sekretariat DPRD.

Fungsi:

- Menyelenggarakan tata usaha, rumah tangga dan protokol serta keuangan Sekretariat DPRD

- Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, rumah tangga dan protokol serta keuangan Sekretariat DPRD.

- Mengelolaan keuangan

- Mengumpulkan data untuk penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.

- Melaksanakan pembinaan pegawai.

Uraian Tugas:

- Merencanakan kegiatan yang sasuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan di laksanakan.

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran tugas

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas

- Mengelola urusan ketatausahaan, kearsipan kepegawaian, Sekretariat DPRD dengan cara melaksanakan pencatatan dan pembinaan guna kelancaran pelaksanaan tugas meningkatkan kedisiplinan pegawai.

- Merencanakan anggaran pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD, dengan cara mengkoordinasiakan dengan bagian atau pihak terkait guna mensinkronkan dana yang akan dibutuhkan.

- Mengatur perencanaan anggaran dan perubahan anggaran Sekreatariat DPRD dan DPRD, sehingga dapat diketahui jumlah anggaran yang dibutuhkan.

- Mengelola keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

- Mengelola urusan rumah tangga dan protokol dengan cara mencatat dan memelihara barang-barang inventaris guna tertib adminitrasi.

- Melaksanakan pembinaan pegawai dengan memberikan pengarahan rutin dan membantu menyelesaikan masalah kepegawaian guna meningkatkan kinerja pegawai.

- Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas: merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan sebagai tugas Bagian Umum dan Keuangan di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, melakukan koordinasi, mengatur dan memeriksa surat-surat dan mengelola administrasi kepegawaian serta legislasi SPPD.

Uraian Tugas:

- Merencanakan kegiatan yang sasuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan di laksanakan.

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran tugas

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.

- Mengatur dan memeriksa surat-surat yang akan di tangani dengan cara meneliti agar tertib administrasi.

- Mengelola administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD guna kelancaran pelayanan PNS.

- Menerima dan mencatat surat-surat serta mendistribusikannya sesuai disposisi pimpinan guna tertib administrasi.

- Memberikan pelayanan keperluan pimpinan, menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh Pimpinan Dewan, serta legalisasi SPPD

- Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol

Tugas: melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan Keuangan di bidang rumah tangga dan protokol.

Uraian Tugas:

- Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran tugas.

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.

- Mengatur kegiatan DPRD agar dapat sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

- Menyiapkan jadwal acara DPRD berkaitan dengan tugas keprotokolan guna kelancaran tugas-tugas DPRD.

- Melayani penggunaan kendaraan dinas DPRD maupun Sekretariat DPRD untuk keprluan dinas.

- Mengelola keperluan rumah tangga dinas Pimpinan dan mess dengan cara menginventarisir segala keperluan guna meningkatkan pelayanan.

- Melaksanakan tugas keamanan, kebersihan, keindahan dan perawatan ruangan, gedung kantor rumah dinas dan lingkungannya guna menciptakan keindahan dan keamanan.

- Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan serta perbekalan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- Menginventarisasikan permasalahan berkaitan dengan keprotokolan serta menyiapkan materi penunjang dan petunjuk teknis guna pemecahan permasalahan.

- Mengurus barang-barang inventaris yang meliputi ruang kantor, peralatan lain dengan cara memelihara agar barang-barang periodik dengan baik.

- Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas: merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan sebagian tugas Bidang Umum dan keuangan dalam bidang pengelolaan keuangan.

Uraian Tugas:

- Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan di laksanakan.

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan di laksanakan guna kelancaran tugas.

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.

- Membuat rencana anggaran pengeluaran DPRD dan sekretariat DPRD untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- Mengikuti rapat-rapat panitia anggaran dengan cara mencatat hasil rapat sebagai laporan.

- Melaksanakan pencatatan semua kegiatan pembayaran dan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan guna tercapai tertib administrasi.

- Merealisasikan kebutuhan penggunaan dana DPRD dan Sekretariat DPRD.

- Mengelola dan menatausahakan banda-benda berharga serta administrasi keuangan DPRD, Sekretariat DPRD guna tercapai tertib administrasi.

- Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Kepala Bagian Persidangan

Tugas: merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan persidangan yang meliputi rapat dan risalah serta hubungan masyarakat Sekretariat DPRD.

Fungsi:

- Penyelenggaraan rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD.

- Pembuatan risalah rapat-rapat DPRD.

- Pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi publikasi dan urusan acara DPRD.

- Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Badan/instansi terkait.

- Pemfasilitasian proses pelaksanaan PILKADA.

Uraian Tugas:

- Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan di laksanakan.

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan di laksanakan guna kelancaran tugas

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.

- Menyusun program kerja bagian persidangan dengan cara mengkoordinasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas.

- Menyusun acara penyelenggaraan rapat-rapat, sidang-sidang dan pertemuan-pertemuan dinas dengan cara mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait guna memperlancar pelaksanaan tugas.

- Mempersiapkan dan menyusun risalah rapat-rapat DPRD dengan cara mengumpulkan bahan-bahan guna tertib administrasi.

- Memfasilitasi proses pelaksanaan PILKADA dan penyampaian aspirasi masyarakat serta melaksanakan hubungan masyarakat guna memperlancar pelayanan.

- Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Bagian Persidangan di bidang rapat dan risalah serta mempersiapkan rencana kegiatan kunjungan kerja.

Uraian Tugas:

- Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan di laksanakan.

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan di laksanakan guna kelancaran tugas.

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.

- Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan kegiatan Dewan dalam satu tahun masa persidangan.

- Memfasilitasi rapat-rapat dan kunjunan kerja DPRD, study banding dan sidang lapangan.

- Koordinasi jamuan rapat-rapat.

- Membuat risalah dan catatan-catatan rapat yang di selenggarakan oleh DPRD maupun Sekretariat DPRD.

- Melaksanakan administrasi pengambilan sumpah anggota Dewan dan PAW.

- Memfasilitasi proses pelaksanaan PILKADA agar dapat terselenggara dengan lancar.

- Memfasilitasi pelaksanaan masa reses Pimpinan dan anggota Dewan.

- Mendampingi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan Dewan dan kunjungan kerja/study banding.

- Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Bagian persidangan di bidang humas dan dokumentasi serta memfasilitasi penerimaan tamu-tamu DPRD.

Uraian Tugas:

- Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan di laksanakan.

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan di laksanakan guna kelancaran tugas.

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.

- Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dengan cara mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis keprotokolan.

- Melaksanakan pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan acara DPR guna penyusunan acara keprotokolan yang akan di laksanakan.

- Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan upacara, pelantikan, rapat dinas, penerimaan tamu Negara, tamudaerah, perwakilan Negara sahabat dan pertemuan lainnya guna penyusunan acara yang akan dilaksanakan.

- Mengatur dan menyusun acara penyelenggaraan pertemuan, upacara pelantikan, penerimaan tamu daerah dan pertemuan lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- Menyiapkan jadwal acara DPRD berkaitan dengan tugas keprotokolan guna kelancaran tugas-tugas DPRD.

- Menyusun dan menyiapkan naskah sambutan DPRD untuk disampaikan pada acara yang dilaksanakan.

- Menginventarisasikan permasalahan berkaitan dengan keprotokolan serta menyiapkan materi penunjang dan petunjuk teknis guna pemecahan permasalahan.

- Mengatur dan mengawasi pelaksanaan acara agar sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.

- Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Kepala Bagian Hukum

Tugas: Merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang hokum yang meliputi perundang-undangan, dokumentasi hukum dan perpustakaan.

Fungsi:

- Penyusunan, pengkaji dan perumusan konsep-konsep keputusan pimpinan dewan dan keputusan DPRD.

- Penghimpunan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan DPRD.

- Pendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD.

Uraian Tugas:

- Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran tugas.

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.

- Menyusun peogram kerja Bagian Hukum dan Perundang-undangan dengan cara pengkoordinasian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas.

- Memfalisitasi pengkajian dan perumusan konsep-konsep produk DPRD.

- Menghimpun produk DPRD dan Peraturan Perundang-undangan baik Peraturan Daerah maupun pusat.

- Memfasilitasi pengembangan dan pelayanan perpustakaan DPRD.

- Menghimpun data-data hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD baik secara tertulis maupun foto-foto.

- Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan serta bahan dalam pengambilan keputusan serta periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya



Kepala Sub Bagian Perundang-undangan

Tugas: Merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasi menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang Perundang-undangan.

Uraian Tugas:

- Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasin kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan di laksanakan.

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan di laksanakan guna kelancaran tugas.

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.

- Memberikan petunjuk pada masing-masing bawahan untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis perancangan keputusan pimpinan dan keputusan DPRD, Perturan Daerah, serta produk peraturan Perundang lainnya.

- Memfasilitasi pengkajian peraturan Perundang-undangan.

- Menghimpun Perda dan peraturan Perundang-undangan.

- Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perundangan

Tugas: Merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang dokumentasi hukum dan dan perpustakaan.

Uraian Tugas:

- Merencanakan kegiatan yang sasuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan petunjuk pelaqksanaan kegiatan yang akan di laksanakan.

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran tugas.

- Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta penilaian kinerja bawahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kelancaran pelaksanaan tugas.

- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan bahan-bahan yang berhubungan dengan Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

- Merencanakan,mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tentang pembinaan dan kemungkinan perluasan unit jaringan SJDI Hukum dan Perpustakaan.

- Menginventarisasikan permasalahan berkaitan dengan Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan serta menyiapkan materi penunjang dan petunjuk teknis guna pemecahan permasalahan.

- Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan serta pengelolaan bahan-bahan Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

- Melaksanakan Komputerisasi SJDI Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

- Menyiapkan, menghimpun dan memperbanyak Dokumentasi Hukum dan perpustakaan.

- Melaksanakan pencatatan karkotik dan statistik di bidang Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

- Melaksanakan pengelolaan SJDI Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan secara manual dan elektronik (komputerisasi)

- Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnyaAlat kelengkapan komisi 1 komisi 2 Komisi 3 badan anggaran Badan Kehormatan bapemperda badan musyawarah. (Banjarmasinpost.co.id/idda royani).