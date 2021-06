Kehadiran Zaskia Gotik Mengingatkan Sosok Julia Perez, Jupe Dikenang di Momen Ultah Ayu Ting Ting

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Zaskia Gotik hadir dan beri kejutan pada Ayu Ting Ting. Kehadirannya mengingatkan sosok Julia Perez atau Jupe, Trio Cecepy.

Penampilan istri Sirajuddin Mahmud ketika menjadi bintang tamu di acara Brownis Trans TV curi perhatian.

Zaskia Gotik hadir dalam acara Brownis, spesial ulang tahun penyanyi dangdut Ayu Ting Ting.

Ini adalah momen yang dinanti-nantikan oleh para penggemarnya. Diketahui, Zaskia Gotik dan Ayu Ting Ting bersahabat sudah sejak lama.

Pertemanan itu terjalin hingga membentuk sebuah geng bernama Trio Cecepy.

Anggotanya terdiri dari Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik dan almarhumah Julia Perez.

“Happy birthday to my sister @ayutingting92 All the best. Thanks @brownis_ttv, “ ujar Zaskia Gotik dalam caption, dilansir Banjarmasinpost.co.id, Selasa (22/6/2021).

Zaskia Gotik tepergok membawakan kado untuk Ayu Ting Ting yang berulang tahun ke-29.

“Kurang personil Alm. Jupe, “ komentar warganet.

Zaskia Gotik jadi bintang tamu di acara Brownis spesial ulang tahun Ayu Ting Ting ((instagram Zaskia Gotik))

“Kangennya terobati liatnya jadi inget cecepi, “ sebut warganet lainnya.

