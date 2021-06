Membaca Peluang Lolos di Laga Slovakia vs Spanyol di Grup E EURO 2020, Morata cs Terancam

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut peluang dan prediksi Slovakia vs Spanyol di matchday 3 Grup E Euro 2021 yang akan dihelat pada Rabu (23/6/2021) pukul 23.00 Wib.

Live Streaming Slovakia vs Spanyol dapat diakses via Mola TV. Selain itu laga Spanyol vs Polandia Live RCTI dan Inews TV.

Spanyol terancam tak lolos ke babak 16 besar Euro 2021.

Anak asuh Luis Enrique ini wajib menang dalam pertandingan terakhir melawan Slovakia yang akan digelar di stadion Estadio Olímpico de Sevilla, Spanyol.

Kemenangan atas Slovakia wajib diperoleh oleh Spanyol agar bisa lolos minimal sebagai runner up grup.

Saat ini Spanyol hanya mengoleksi dua poin dan ada di peringkat ketiga klasemen Grup E Euro 2021.

Jika kembali seri apalagi kalah, berat mengharapkan lolos sebagai salah satu dari empat tim peringkat tiga terbaik pada penyisihan Euro 2020 ini.

Pasalnya, Polandia bisa lolos sebagai runner up Grup E jika mengalahkan Swedia pada laga terakhir.

Tetapi Alvaro Morata dkk berpeluang tetap lolos apabila finish di sebagai peringkat 3 terbaik, apabila unggul agregasifitas gol atas Finlandia (Grup B) dan Ukraina (Grup C) yang sama-sama mengoleksi 3 poin.

Di lain pihak, Marek Hamsik dan kawan-kawan hanya butuh tambahan 1 poin untuk memastikan Slovakia, serta akan jadi juara grup jika mereka menang dan Swedia gagal mengalahkan Polandia.