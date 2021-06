Prediksi & Link Streaming Kroasia vs Skotlandia di TV Online EURO 2021, Tak Live RCTI

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Kroasia vs Skotlandia di EURO 2020, Rabu (23/6/2021) via Live Streaming Mola TV, Ante Rebic dan Luka Modric main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain Kroasia vs Skotlandia di EURO 2020, Rabu (23/6/2021). Ante Rebic dan Luka Modric main.

Live Streaming Euro 2021 laga Kroasia vs Skotlandia bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv namun tak tayang via Live Streaming RCTI, mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Kroasia vs Skotlandia bisa diakses via Live Streaming Mola TV, bukan via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di EURO 2020 di artikel ini, Luka Modric dan Ante Rebic main.

Duel Kroasia vs Skotlandia di laga Euro 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv, tapi tak via Mola TV.

Hanya bisa meraih 1 poin dari 2 pertandingan tentu menjadi salah satu kejutan bagi Kroasia di turnamen kali ini. Datang dengan status runner-up Piala Dunia 2018, Kroasia ternyata menurun performanya.

Karena itu, Kroasia wajib menang atas Skotlandia jika tidak ingin pulang lebih awal. Kemenangan akan menambah poin Kroasia menjadi 4. Namun, angka itu belum menjamin Kroasia lolos ke fase 16 besar karena mereka harus berharap Inggris bisa menumbangkan Ceko.

Kans Kroasia otomatis lolos ke fase gugur akan terbuka jika mereka menang atas Skotlandia, dan Inggris mengalahkan Ceko. Karena duel Kroasia vs Ceko sebelumnya berakhir imbang, penentuan siapa yang otomatis lolos ke 16 besar di antara kedua timnas tidak didasarkan pada hasil head to head, tetapi selisih gol.

Namun sebelum berpikir mengalahkan Skotlandia, Kroasia tentu harus memperbaiki kelemahan mereka dahulu. Kelemahan mereka, terutama terkait efektivitas dalam penyelesaian akhir.

Kroasia tercatat membukukan 19 tembakan dalam 2 laga di Piala Eropa. 8 tembakan terjadi di laga pertama kontra Inggris. Dari jumlah itu hanya 2 tendangan yang mengarah ke gawang dan Kroasia kalah 1-0.

Perbaikan terjadi saat melawan Ceko, karena Kroasia melepas 11 tembakan. Memang cuma ada 2 tembakan yang termasuk dalam shots on target, tetapi salah satunya berbuah menjadi gol berkat aksi berkelas dari Ivan Perisic.