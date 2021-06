Susunan Pemain Ceko vs Inggris & Link Streaming RCTI & Inews TV, Live TV Online EURO 2021 di Mola TV

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Ceko vs Inggris di EURO 2020, Rabu (23/6/2021) via Live Streaming Mola TV, Siaran Langsung INews TV dan Siaran Langsung RCTI. Harry Kane main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Ceko vs Inggris di EURO 2020, Rabu (23/6/2021)

Live Streaming Euro 2021 laga Ceko vs Inggris mulai pukul 02.00 WIB.

Duel Ceko vs Inggris di laga Euro 2021.

Duel Ceko vs Inggris di laga Euro 2021.

Baik Ceko maupun Inggris sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar.

Torehan kedua tim yang mengoleksi 4 poin hasil dari sekali menang dan sekali seri, cukup mengantarkan keduanya untuk lolos dari fase grup, minimal sebagai 4 tim peringkat 3 terbaik.

Kelolosan tersebut dipastikan setelah Grup A, B dan C menyelesaikan semua laga fase grup.

Dari 3 grup tersebut, Swiss sebagai peringkat 3 Grup A mengoleksi 4 poin, Finlandia sebagai peringkat 3 Grup B mengoleksi 3 poin dan Ukraina selaku peringkat 3 Grup C mengoleksi 3 poin.

Sesuai aturan UEFA, tim yang akan lolos ke babak 16 besar EURO 2021 adalah masing-masing juara dan runner-up dari 6 grup ditambah 4 tim peringkat 3 terbaik.

Adanya 2 tim yang mengakhiri fase grup di peringkat 3 dengan 3 poin (Finlandia & Ukraina) membuat semua tim yang sudah mengoleksi 4 poin dipastikan lolos ke babak 16 besar, meskipun laga Grup D, Grup E, dan Grup F belum selesai.