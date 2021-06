Jadwal Liga 1 Lengkap! Barito Putera vs Persib Bandung Laga Pembuka, Djanur Boyong Tim ke Tangerang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Draf Jadwal Liga 1 sudah beredar. Pada laga pembuka ada Barito Putera vs Persib Bandung, PSS Sleman Vs Persija Jakarta dan PSIS Semarang Vs Persela Lamongan pada 10 Juli 2021.

Untuk persiapan duel Liga 1 dengan Persib itu Barito Putera langsung bertolak ke Tangerang setelah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta pada Minggu (20/6/2021).

Jauh sebelum Jadwal Liga 1 antara Barito Putera vs Persib Bandung, Barito melakukan pemusatan latihan yang ditutup dengan laga uji tanding melawan Bali United di training camp lestarindo, Boyolali, Jawa Tengah.

Dalam uji coba tersebut, skuad asuhan Djajang Nurdjaman menang dengan skor 2-0 atas tim juara Liga 1 2019.

Secara hasil, Djanur mengaku puas timnya bisa menumbangkan tim selevel Bali United.

Mantan pelatih Persib ini juga menyebut kondisi fisik Bayu Pradana dkk sudah mencapai 80 persen.

Segala kekuranga dari segi fisik maupun taktik akan dievaluasi secara menyeluruh di Tangerang.

Para pemain bakal mendapat program latihan khusus sebagai persiapan menyambut Liga 1 yang kurang dari tiga pekan ke depan.

“Fisik pemain kalau diprosentasikan ya bisa dibilang sudah 80 persen. Rencana program latihan minggu ini, kita latihan di Tangerang dan di tanggal 26 ada rencana uji coba tapi belum ada lawannya,” jelas Djanur sapaanya dikutip dari laman resmi liga.

Lebih lanjut, Djanur menuturkan tidak menemui kendala berarti dalam masa persiapan timnya.