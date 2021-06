Berawal dari Hobi, Pemuda Balangan Ini Akhirnya Banyak Raih Prestasi dari Game Online

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Bergabung dalam dunia Esport bahkan menjadi atlet, memberikan pengalaman tersendiri bagi Saprodinor. Apalagi sudah tiga tahun ia menggeluti Game Online.

Lelaki berusia 20 tahun ini merupakan atlet Esport yang bergabung pada Indonesia Esports Association Kabupaten Balangan (IESPA Balangan) sejak pertengahan 2020.

Dari kegiatan tersebut, Saprodinor banyak menemukan teman di luar daerah maupun di dalam daerah untuk bermain game.

Ia biasanya bermain game Mobile Legend untuk melatih skill. Begitu pula game yang ia ikuti setiap turnamen.

Sebagai altet Esport, Saprodinor awalnya berlatih secara autodidak untuk melatih mekaniknya.

Kemudian sejak bertemu rekan main bareng (mabar), banyak belajar tentang makro atau rotasi yang pas dalam game. Karena, dalam game Mobile Legend mikro (mekanik) dan makro (rotasi) harus seimbang.

"Untuk pembinaan atlet biasanya kami mendapatkan biaya untuk turnamen. Kemudian apabila ada scrime atau turnamen, kami biasa dikasih biaya untuk ngumpul," ucap Saprodinor kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (24/6/2021).

Game online sudah menjadi kegemaran tersendiri bagi lelaki yang akrab disapa Isap ini. Bahkan sejak SMP, biasa main game warnet Point Blank.

Isap juga telah banyak mendapatkan prestasi pada sejumlah event. Di antaranya, turnamen IESPA Balangan season satu. Baginya, turnamen ini sangat memuaskan karena merupakan debut perdana.

"Kami langsung mendapatkan juara 1 dengan skor 3-0 sekaligus dengan format pertandingan Best Of Five (BO5). Pada saat itu kami langsung direkrut menjadi telent IESPA Balangan. Nama tim kami Icey Esports id," cerita Isap.

Setelah turnamen itu, Isap dan rekannya mulai mengikuti turnamen di ESI Kabupaten Balangan dan meraih juara pertama pada turnamen tersebut.

(Banjarmasinpost.co.id/Isti Rohayanti)