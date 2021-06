Harga Emas Hari Ini, Harga Emas Antam Kamis 24 Juni 2021 Rp 932.000 Per Gram Naik Rp 2.000

BANJARMASINPOST.CO.ID - Naik Rp 2.000, harga emas hari ini Kamis 24 Juni 2021, harga emas antam mencapai Rp 932.000. Diprediksi harga emas pekan ini terus membaik.

Kenaikan harga emas Hari Ini dibanding sebelumnya. Jika hari ini di level Rp 932.000, sehari sebelumnya yakni Rabu (23/6/2021) harga emas Rp 930.000.

Jika pada akhir Mei lalu (31/5/2021) harga emas antam sempat berada di Rp 965.000 per gram, atau level tertinggi sejak 9 Januari 2021.

Sayangnya, harga emas s Antam malah turun terus hingga Rp 920.000 per gram pada Jumat pekan lalu (18/6/2021).

Kemudian, harga emas sudah menanjak naik ke Rp 930.000 per gram pada Rabu (23/6).

Adapun harga emas internasional juga rebound, dari 1.769 Dollar AS per ons troi pada Jumat pekan lalu, naik 0,77% ke 1.782,70 Dollar AS, kemarin malam (23/6/2021).

Padahal, sepanjang pekan lalu, harga emas internasional terkoreksi sampai 5,88%.

Menurut Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo, harga emas susut pekan lalu karena bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve memberikan nada hawkish.

Chariman The Fed Jerome Powell memberi sinyal akan menaikkan suku bunga di tahun 2023, lebih cepat ketimbang perkiraan sebelumnya di tahun 2024. Kabar ini memicu penguatan dollar AS yang menekan harga emas.

"Namun, Powell pada Selasa (22/6), menegaskan kembali niat bank sentral untuk mendorong pemulihan pasar kerja yang luas dan inklusif, dan tidak menaikkan suku bunga terlalu cepat, hanya berdasarkan ketakutan akan inflasi yang akan datang," ujar Sutopo. Pernyataan tersebut meredakan dollar AS.