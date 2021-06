Jadwal 16 Besar Euro 2020/2021 Big Match: Inggris vs Jerman, Belgia vs Portugal, Kroasia vs Spanyol

Pemain Timnas Spanyol, Aymeric Laporte merayakan gol dalam laga Slovakia vs Spanyol di laga Euro 2020 Rabu (23/6) malam WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyisihan grup turnamen Piala Eropa 2020 atau Euro 2020/2021 berakhir Kamis (24/6/2021) dinihari. Ada Big Match: Inggris vs Jerman, Belgia vs Portugal, Kroatia vs Spanyol di babak 16 besar.

Ada 16 Tim/negara sudah lolos ke babak 16 besar Euro 2020/2021. Termasuk patai besar Piala Eropa 2020 diantaranya Inggris vs Jerman, Belgia vs Portugal, Kroasia vs Spanyol.

Selama 2 hari, yakni Kamis dan Jumat (24 dan 25 Juni 2021) tim yang lolos ke babak 16 besar Euro 2020/Piala Eropa 2020 akan reheat sejenak.

Babak 16 besar Euro 2020 atau Piala Eropa 2020 baru bergulir pada hari Sabtu 26 Juni 2020.

Daftar 16 Negara lolos Babak 16 besar Euro 2020:

- Wales.

- Denmark.

- Italia.

- Austria.

- Belanda.