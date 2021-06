Jadwal 16 Besar Euro 2021 Live TV RCTI & Mola Belgia vs Portugal, Inggris vs Jerman, Ini Lengkapnya

Cristiano Ronaldo pada laga Portugal vs Prancis di Euro 2021 Kamis (24/6)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut skema atau bagan dan jadwal babak 16 besar Euro 2020 (Euro 2021) terbaru, ada big match Inggris vs Jerman, Belgia vs Portugal, Kroasia vs Spanyol dll.

Jadwal siaran langsung 16 besar Euro 2021 akan dimulai pada Sabtu 26 Juni 2021 malam yang tayang di RCTI & TV Online Mola TV.

Jerman menjadi runner-up Grup F Euro 2021 setelah bermain imbang dengan Hungaria 2-2 Kamis (24/6) dini hari WIB.

Sesuai skema, mereka akan melawan Inggris di babak 16 besar Euro 2021 sebagai juara Grup D.

Sementara Prancis jadi juara grup akan melawan peringkat tiga terbaik Euro 2021 dari Grup A, B atau C.

Saat ini ada empat tim yang memenuhi syarat sebagai peringkat ketiga terbaik klasemen Euro 2021, yakni Swiss, Ceko, Portugal dan Ukraina.

Sebagai peringkat ketiga terbaik, Portugal akan melawan Belgia sebagai juara grup B.

Sementara itu, big match lainnya di babak 16 besar yang sudah dipastikan antara Kroasia vs Spanyol.

Hal ini setelah Spanyol dipastikan menjadi runner-up Grup E Euro 2021 Kamis (24/6).

Di laga terakhir Grup E, Spanyol menang telak 5-0 dari Slovakia.