Jadwal Piala Wali Kota Solo Terbaru Live Indosiar Selasa (29/6), Persib vs Arema, Bali United & RANS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran Piala Wali Kota Solo 2021 yang bisa disaksikan di Siaran Langsung Indosiar dimana laga Persib vs Arema FC jadi pemanas.

Jadwal Piala Wali Kota Solo mengalami perubahan. Update terbaru, turnamen pra musim jelang Liga 1 2021 dan Liga 2 2021 ini mulai digelar Selasa (29/6/2021) yang bisa diakses via Live Streaming Indosiar. Ada laga Persis Solo vs PSG Pati, Sriwijaya FC vs RANS Cilegon dan Bhayangkara FC vs Bali United.

Jadwal Piala Wali Kota Solo 2021 akan dihelat mulai 29 Juni hingga 4 Juli 2021 dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan dibuka laga Persib vs Arema FC. Jelang kompetisi dimulai, Dewa United resmi mengundurkan diri dengan alasan peningkatan kasus kasus Covid-19.

Kejuaraan pra musim jelang kompetisi sepakbola Indonesia Liga 1 ini rencananya juga akan tayang live tv melalui Indosiar maupun layanan streaming Vidio.com. Laga menarik lainnya adalah Persis Solo vs PSG Pati, Sriwijaya FC vs RANS Cilegon, Bhayangkara FC vs Bali United

Saat ini 13 wilayah di Jawa Tengah berstatus zona merah, di antaranya Kudus, Demak, Pati, Grobogan, Jepara, Blora, Pekalongan, Kab Semarang, Brebes, Tegal, Sragen, Wonogiri, dan Semarang

"Solo sendiri memang belum zona merah. Akan tetapi, dari Solo ke Semarang sekarang cuma 1,5 jam lewat tol. Artinya risiko terpapar sangat besar," ungkap Kevin Hardiman, CEO Dewa United FC, dikutip Antara.

Selain itu, dikabarkan pula bahwa beberapa pemain dan official tim Dewa United telah dinyatakan positif Covid-19.

"Beberapa pemain dan official tim kami sudah dinyatakan positif Covid-19. Mau tidak mau, seluruh personil sekarang tidak berlatih dan harus isolasi mandiri untuk mencegah meluasnya penyebaran," imbuh Kevin.

Dengan mundurnya Dewa United, maka terdapat 1 slot tersisa yang harus diisi. Panitia kejuaraan lantas mengundang tim dari Liga 2, Sriwijaya FC, untuk ikut berpartisipasi.

"Usai menerima undangan dari panitia, manajemen mengkonfirmasi bahwa Sriwijaya FC bersedia mengikuti turnamen Piala Walikota Solo," bunyi keterangan yang dirilis via akun Instagram Sriwijaya FC.