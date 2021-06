Penampakan Cincin Berlian Baru Syahrini, Dibeli Istri Reino Barack dari Toko Perhiasan Kelas Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini baru-baru ini, Rabu (23/6/2021) tepergok berbelanja cincin berlian dari toko perhiasan kelas dunia, Mouawad.

Syahrini menampilkan salah satu produk perhiasan dari Mouawad yang jadi incarannya. Tak biasa, istri Reino Barack hendak sebuah cincin berlian 23 karat dari Botswana, Afrika Selatan tersebut.

Tak menampik memang kehidupan Syahrini selalu menggunakan barang-barang mewah yang glamour dan gemerlap. Apalagi setelah dinikahi anak pengusaha kaya raya, Rosano Barack.

Perjalanan hidup Syahrini setelah dipersunting Reino Barack pada Februari 2017 silam semakin tersohor.

“Can’t wait, “ tulis Syahrini dalam postingan insta story.

Postingan Syahrini (instagram @princessyahrini)

Berdasarkan penelusuran Banjarmasinpost.co.id dari laman www.mouawad.com, bahwa cincin berlian brilian oval 23 karat produk perhiasan emas dunia yang dipinang Syahrini tersebut dilengkapi dengan berlian putih bundar sebanyak 138 butir.

Cincin Muse Abadi yang bercahaya dan mempesona itu didesain untuk mewujudkan keindangan yang tiada duanya bagi seorang wanita.

Tak hanya itu, cincin ini juga terbuat dari emas putih 18k dan dibuat untuk jadi inspirasi kaum perempuan.

“Featuring a central 23 carat oval brilliant white diamond, rated D color, Flawless clarity, the Eternal Muse is truly an exceptional ring.

يضم خاتم "إيتيرنال ميوز" الباهر ألماسة وسطية بيضوية بشكل بريليانت ووزن 23 قيراطاً، بلون D ودرجة نقاوة خالية من الشوائب FL.