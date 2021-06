Jadwal EURO 2021 16 Besar Live RCTI & Mola TV, Ada Bigmatch Belgia vs Portugal dan Inggris vs Jerman

Jadwal EURO 2021 babak 16 besar, Belgia vs Portugal dan Inggris vs Jerman via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal EURO 2021 (Euro 2020) babak 16 besar yang dimulai Sabtu 26 Juni 2021 hingga Rabu (30/6/2021) dinihari dan tayang via Live Streaming RCTI, Live Streaming Mola TV dan Live Streaming MNC TV. Termasuk bigmatch Belgia vs Portugal dan Inggris vs Jerman.

Sejumlah pertandingan Euro 2020 akan digelar dan akan tayang via Siaran Langsung RCTI, Siaran Langsung MNC TV serta Live Streaming di TV Online Mola TV. Termasuk duel Wales vs Denmark, Italia vs Austria, Belanda vs Ceko, Kroasia vs Spanyol, Prancis vs Swiss, Swedia vs Ukraina.

Jadwal Euro 2021 babak 16 besar diisi beberapa pertandingan, yang jadi bigmatch ada Belgia vs Portugal dan Inggris vs Jerman. Masing-masing bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming Mola TV dan Live Streaming MNC TV.

Pertandingan Euro 2021 dibuka pertandingan Wales vs Denmark jam 23.00 WIB, belum tahu apakah akan Siaran Langsung RCTI atau tidak. Sedangkan Italia vs Austria, Belanda vs Ceko, Kroasia vs Spanyol, Prancis vs Swiss, Swedia vs Ukraina bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV dan Siaran Langsung MNC TV.

Sejumlah tim sudah lolos 16 besar EURO 2021 ialah Italia, Belgia, Belanda, Inggris, Swedia, dan Perancis dengan status juara grup A hingga F.

Berikutnya, ada Wales, Denmark, Austria, Kroasia, Spanyol, serta Jerman yang finis selaku runner-up.

Kemudian ditambah Portugal, Ceko, Swiss, dan Ukraina yang melaju ke fase knock-out Piala Eropa 2020 berkat menjadi 4 peringkat 3 terbaik.

Salah satu persaingan sengit di babak penyisihan tersaji di Grup F yang berlabel grup neraka.

Pada matchday terakhir Kamis (24/6/2021) dini hari, skor imbang mewarnai dua pertandingan yang digelar pada waktu yang sama.

Hungaria bermain seri 2-2 melawan Jerman. Raihan yang sama juga terjadi saat Portugal menjalani duel kontra Perancis.