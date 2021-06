Narkoba Kalsel, Miliki 0,25 Gram Sabu, Warga Banua Binjai HST Tertangkap di Halaman Rumah Kontrakan

BANJARMASINPOST.CO.ID. BARABAI - Gencar melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, Polres Hulu Sungai Tengah kembali mengungkap kasus sabu.

Kali ini seorang warga Jalan Sarigading RT 05 Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertangkap memiliki sabu seberat 0,25 gram, Kamis 24 Juni 2021.

Satuan Reserse Narkoba menemukan barang bukti tersebut setelah melakukan penggeledahan terhadap korban.

Kapolres HST melalui Kasubbag Humas Polres HST IPtu Soebagiyo, Jumat (25/6/2021) melalui press rilis tertulis pagi ini menjelaskan, tersangka UR (28) ditangkap di halaman rumah kontrakan milik warga di Kompleks Bulau Indah Baru Rt 01, Kecamatan Barabai.

“Tersangka ditangkap setelah anggota Satres Narkoba melakukan penggeledahan,dengan sejumlah barang bukti,” kata Soebagio.

Selain satu paket sabu dengan berat bersih 0,25 gram, juga disita perlengkapan nyabu, seperti pipet kaca yang di dalamnya diduga masih ada sisa sabu.

Selembar plastik hitam, bong dari botol plastik beserta sedotan, korek api gas, telepon genggam dan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion pelat KT 5495 MJ.

“Tersangka dijerat Pasal 114 Ayat (1) Sub 112 Ayat (1) Sub 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” kata Soebagiyo.

Disebutkan, tertangkapnya UR setelah anggota Satres Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu.

Setelah dilakukan penyelidikan, kata Soebagiyo, tersangka berhasil dibekuk di halaman rumah warga, dengan sejumlah barang bukti disebutkan tadi.

Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres HST untuk menjalani proses hukum.

(banjarmasinpost.co.id/hanani)