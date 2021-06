Sejarah Kurban Telah Ada Sejak Nabi Adam AS, Begini Tata Cara Berkurban di Hari Raya Idul Adha 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejarah kurban ternyata telah ada sejak zaman Nabi Adam AS.

Hal ini keliru dengan anggapan khalayak ramai yang mengira jika ibadah kurban diperintahkan sejak zaman Nabi Ibrahim AS

Berkurban terbagi menjadi tiga masa, yaitu pada zaman Nabi Adam AS, zaman Nabi Ibrahim AS, dan zaman Nabi Muhammad SAW.

Pada zaman Nabi Adam AS, kurban dilaksanakan oleh putra-putranya, yaitu Qabil dan Habil.

Hal ini diungkapkan Ustadz H Abdul Karim, S. Ag dalam program BTalk Banjarmasin Post Bicara Apa Saja yang ditayangkan di kanal Youtube Banjarmasin News Video, IG Banjarmasin Post dan FB BPost Online.

Baca juga: BTalk BPost : Jadi Pemicu Penyakit dari Strooke hingga Jantung, Waspadai Hipertensi Sejak Dini

Baca juga: Btalk, Pandemi Covid-19, Inilah Tips agar Anak tak Bosan Belajar dari Dosen Psikologi UMB

Saat itu kurban dilakukan bermula dari masalah perebutan calon istri.

Qabil mengeluarkan kurban dari hasil pertaniannya, dipilihlah buah-buahan yang sudah jelek-jelek.

Sedangkan Habil mengeluarkan kurban dari hasil peternakannya, dipilihlah hewan-hewan yang gemuk dan sehat.

Kurban Habil yang kemudian diterima oleh Allah SWT karena niatnya yang tulus dan ikhlas. Sedangkan Qabil mengeluarkan sebagian hartanya dengan terpaksa.

Hal itu tersirat dalam Surah Al-Maidah ayat 27, sebagaimana Allah berfirman, "Ceritakanlah mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa."