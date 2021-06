BERLANGSUNG Live RCTI! Link Streaming Wales vs Denmark TV Online Mola TV EURO 2021, Tak di MNC TV

Gareth Bale berlatih. Sesaat Lagi Link Live Streaming Wales vs Denmark di EURO 2021, Sabtu (26/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung RCTI, Tak Live MNC TV

Duel Wales vs Denmark di laga Euro 2020 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Live Streaming RCTI, tapi tak via Siaran Langsung MNC TV.

Sekilas tentang kedua tim, Denmark memberikan kejutan di Euro 2021 untuk lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya mereka menelan kekalahan dalam dua laga penyisihan grup.

Sementara Wales lebih beruntung karena mengamankan tiket 16 besar sebelum laga pamungkas sebagai runner-up Grup A.

Menariknya, pertemuan Wales vs Denmark nanti akan mempertemukan dua kiper atau penjaga gawang Leicester City, Danny Ward dan Kasper Schmeichel.

Seperti diketahui Kasper Schmeichel adalah pilihan utama Leicester saat dikomandoi Brendan Rodgers.

Sedangkan Danny Ward hanya kerap tampil di bangku cadangan, pemandangan yang jauh berbeda dari segi jam terbang.

Hal itu ternyata bukan yang pertama bagi Danny Ward, dia selalu terpinggirkan dalam tim utama timnya dan lebih sering menjadi pemain cadangan.