Ini Josua Bonlay si Calon Ipar Betrand Peto, Pria yang Dipamerkan Chetryn Peto di Instagramnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lama tak terdengar kabar Chetryn Peto, kakak perempuan Betrand Peto yang sekarang menjadi selebgram di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetiba menunjukkan sosok pria yang digadang-gadang adalah kekasihnya.

Berdasarkan penelusuran Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (26/6/2021) di laman Instagram, pacar Chetryn Peto juga merupakan selebgram.

Remaja tersebut berasal dari Kupang yang berdomisili di Surabaya. Calon ipar Betrand Peto itu bernama Josua Bonlay berusia 20 tahun.

Baru-baru ini, Josua berulang tahun lalu mendapatkan ucapan spesial dari Chetryn, kakak kandung putra Ruben Onsu dan Sarwendah.

Ucapan tersebut ditulis dalam foto unggahan Instagram pribadi Chetryn yang menyempurnakan isi captionnya dengan menyisipkan sebuah emotikon hati.

"Happy brithday wish you all The best (emoji pelangi) (emoji hati), " kata Chetryn Peto.

Josua pun menanggapai postingan Chetryn serta komentar dari warganet yang ramai mendoakannya.

"happy birthday pacarnya ade ketrin, " ujar @meldamiu.

"Happy brithday jantungnya chetyn peto, " tulis @su.sann4993.

"Danke (terima kasih) banyak sayangg (emoji hati), " komentar Josua.