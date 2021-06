Bagan & Jadwal Jam Tayang Piala Wali Kota Solo Siaran Live Indosiar, Persib, Arema, RANS Cilegon dll

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah bagan pertandingan dan jadwal siaran Piala Wali Kota Solo 2021 yang tayang di stasiun TV Indosiar & Live Streaming TV Online Vidio.com.

Jadwal siaran Piala Wali Kota Solo 2021 yang tayang di Indosiar akan dimulai pada Selasa (29/6).

Sebelumnya, jadwal turnamen pra musim jelang Liga 1 2021 dan Liga 2 2021 ini akan mulai digelar hari ini Minggu (20/6) yang tayang di Indosiar, namun kemudian diundur.

Sudah pasti digelar, ada delapan tim dan empat pertandingan di penyisihan Piala Wali Kota Solo 2021 yakni Persib Bandung vs Arema FC, Persis Solo vs PSG Pati, Sriwijaya FC vs RANS Cilegon FC dan Bali United vs Bhayangkara Solo FC

Seperti yang diketahui, sejatinya Piala Walikota Solo 2021 direncanakan bakal digulirkan pada tanggal 20 Juni lalu.

Namun akibat adanya lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Tengah, turnamen yang dilaksanakan di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah itu harus ditunda.

Selain merubah jadwal, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi membuat salah satu kontestan Piala Walikota Solo 2021 mengundurkan diri.

Tim tersebut yakni Dewa United.

Sebagai gantinya, Dewa United posisinya diisi oleh tim Liga 2 lainnya yaitu Sriwijaya FC.

Dengan masuknya Sriwijaya FC, Piala Walikota Solo tetap akan diikuti sebanyak delapan tim.