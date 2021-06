Jadwal Siaran TV Euro 2021 Malam Hari Ini Live RCTI & Inews TV Wales vs Denmark & Italia vs Austria

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung TV babak 16 besar Euro 2020 (Euro 2021) di RCTI, MNC TV, Inews & Mola TV yang berlangsung mulai hari ini Sabtu (26/6) malam. Laga Inggris vs Jerman, Belgia vs Portugal, Kroasia vs Spanyol menanti.

Total ada 8 pertandingan di babak 16 besar Euro 2021 yang bergantian disiarkan langsung (Live) TV di bawah MNC Group, yakni RCTI, MNC TV dan Inews TV serta seluruhnya disiarkan lewat Live Streaming TV Online Mola TV.

Jadwal babak 16 Euro 202 Sabtu (26/6) malam hari ini dibuka laga Wales vs Denmark yang tayang di RCTI, Inews TV & TV Online Mola TV jam 23.00 WIB.

Wales sebagai runner-up Grup A menantang Denmark sebagai runner-up Grup B

Kemudian, dilanjutkan pertandingan Italia vs Austria pada Minggu (27/6) jam 02.00 WIB yang juga tayang di RCTI.

Baca juga: Prediksi Daftar Penendang Penalti Wales vs Denmark di 16 Besar Euro 2021 Live RCTI, Ada Gareth Bale

Baca juga: Kabar Buruk untuk Prancis Jelang Kontra Swiss di 16 Besar Euro 2020, Pemain Sayap & Bek Kiri Cedera

Italia sebagai juara Grup A ditantang Austria sebagai runner-up Grup C.

Layak dinanti bagaimana Italia di bawah asuhan Roberto Mancini melanjutkan kegemilangan mereka yang meraih kemenangan sempurna di babak penyisihan grup.

Sementara Austria dengan kaptennya pemain Real Madrid David Alaba mencoba meneruskan kiprah mereka sebagai salah satu kuda hitam di Euro 2021.

Jadwal Euro 2021 selanjutnya berlangsung pada jam 23.00 WIB ada laga Belanda vs Republik Ceko. Laga ini tidak tayang di RCTI, tapi MNC Grup menayangkan di Soccer Channel dan On Channel.

Belanda adalah juara Grup C, sementara sang lawan Ceko adalah peringkat 3 terbaik dari Grup D.