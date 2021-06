Preview, H2H & Link Streaming Italia vs Austria Euro Live RCTI & TV Online Mola Jam 02.00 WIB

Laga Italia vs Austria di babak 16 besar Euro 2020 yang tayang lewat RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV Minggu (29/6) jam 02.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini preview dan Link Live Streaming Euro Italia vs Austria si babak 16 besar yang tayang di stasiun TV RCTI & TV Streaming Mola TV.

Jadwal Euro 2021 Italia vs Austria adalah pada hari Minggu (27/6/2021) jam 02.00 WIB yang tayang di stasiun TV RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV.

Live Streaming Italia vs Austria hanya bisa ditonton lewat TV Online Mola TV.

Sedangkan Live Streaming RCTI Plus tak menayangkan laga Italia vs Austria karena MNC Grup hanya memegang hak siar tayangan televisi free to air.

Italia datang ke 16 besar Euro 2020 sebagai juara Grup A, sedangkan Austria runner-up Grup C.

Meski timnya tak diunggulkan, para pemain Austria tetap percaya diri menghadapi Italia.

Seperti striker timnas Austria, Marko Arnautovic yang menegaskan dia tidak takut dengan bek Italia Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci menjelang pertandingan Euro 2020.

“Orang-orang mungkin membuatnya tampak buruk ketika mereka mengatakan bahwa Italia telah mencatatkan 11 clean sheet berturut-turut, tetapi itu tidak masalah bagi kami. Kami harus memainkan sepak bola kami,” kata Arnautovic dikutip dari Football Italia Jumat, (25/6/2021).

Dia menegaskan bahwa timnya akan berupaya semaksimal mungkin bermain dengan baik.

Timnya akan menghadapi tim yang luar biasa, kelas dunia. Hanya perlu melihat di mana para pemain mereka berada di level klub dan Pelatih Roberto Mancini juga berlebel kelas dunia.