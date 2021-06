VIDEO Pasangan Suami Istri di Kota Barabai Kabupaten HST Buka Rumah Kucing

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Dunia kucing memang mengasyikkan. Selain lucu dan menghibur, makhluk Tuhan paling ‘Imut” itu juga bisa menjadi ladang usaha.

Adalah Noryana dan Mustafa, yang sama-sama cat lover, atau pencinta kucing. Suami istri itu rela meninggalkan pekerjaan masing-masing, demi mencoba usaha baru, yaitu membuka rumah inap kucing.

Usaha kecil-kecilan itu bertempat di rumahnya di Kampung Kopi. Tepatnya di Jalan Brigjen H Hasan Basry, Kelurahan Bukat, Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan.

Sudah lima tahunan membuka rumah kucing, usaha mereka kian berkembang. Bahkan kini menerima titipan kucing menginap dari berbagai kalangan, pegawai bank, polisi, TNI, pengusaha hingga dokter dan masyarakat umum lainnya.

“Pengguna jasa kami, pencinta kucing yang sering bepergian keluar daerah. Biasanya antara tiga hari sampai seminggu. Kalau titip kucing mau melahirkan antara 15 hari sampai satu bulan,” kata Noryana saat ditemui Banjarmasinpost.co.id di rumah kucing yang juga rumah tempat tinggalnya, Sabtu (26/6/2021).

Berbagai jenis kucing lucu pun menghiasi rumahnya. Ada yang berkeliaran, ada pula yang dimasukkan dalam kandang. Puluhan kandang besar menghiasi ruang tengah rumah.

Selain kucing milik orang lain yang dititip menginap, Noryana sendiri memiliki 18 kucing ras domestic dan puluhan kitten.

Mereka juga memberi makan kucing kampung yang berkeliaran di gang sekitar rumah. Tiap hari membelikan kucing kampung itu ikan laut minimal satu kilogram.

Selain melayani titip nginap, rumah kucing yang diberi nama ‘Yana Mom Cats’ itu juga melayani grooming.

Adapun tarifnya, untuk untuk titip menginap per hari, Rp 20 ribu per ekor, jika bawa makanan dan pasir sendiri. Jika tanpa bawa makanan dan pasir, Rp 25 ribu per ekor per malam.