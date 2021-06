Wajah Ariel Tatum Di Video Gading Marten Tuai Pujian, Nama Gempita Disebut

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menyandang status duda setelah resmi bercerai dengan Gisella Anastasia, aksi Gading Marten saat memamerkan wajah cantik Ariel Tatum di videonya ramai menjadi sorotan.

Meski sudah kurang lebih 2 tahun berpisah, nama Gading Marten tak hentinya dikaitkan dengan kehidupan Gisella Anastasia yang sudah kembali menjalin kisah asmara dengan pebasket Wijaya Saputra alias Wijin.

Putra Roy Marten itu masih saja diharapkan kembali rujuk dengan Gisel. Kembali bersama Gempita.

Hal ini memang bukanlah sesuatu yang aneh mengingat selama menjalani rumah tangga, Gisel dan Gading selalu terlihat harmonis dan jauh dari berbagai pemberitaan miring.

Bahkan baru - baru ini isu perihal keduanya yang berencana untuk kembali rujuk pun ramai beredar.

Namun ditengah kabar bahagia yang tersiar itu, dilansir melalui akun instagram pribadinya @gadiiing, Jumat (25/6/2021) bapak satu anak ini kedapatan membagikan sebuah video yang memperlihatkan raut wajah cantik, aktris sexy Ariel Tatum.

Ya selama ini keduanya memang dikenal memiliki hubungan dekat sebagai seorang teman dan rekan kerja seperti saat Gading memperlakukan Anya Geraldine.

Dalam video berdurasi kurang lebih 30 detik itu tampak Ariel Tatum memperagakan berbagai pose yang begitu mengekspos wajah cantiknya mulai dari rambut terikat lalu kemudian terurai.

"First reel goes to kakak @arieltatum, kangen bikin2 video lagi," tulis Gading.

Video yang menampakan dengan jelas wajahnya saat mengenakan balutan blous berwarna hitam itu pun langsung mendapatkan balasan dari Ariel Tatum.

