Prediksi Daftar Penendang Penalti Prancis vs Swiss di Babak 16 Besar Euro 2021 Live RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga sengit bakal menyajikan duel antara Prancis vs Swiss di babak 16 besar EURO 2020 pada Selasa (29/6/2021).

Live Streaming EURO 2021 dapat ditonton melalui MolaTV (berbayar), selain itu Siaran Langsung Euro 2021 dapat ditonton Live di RCTI dan iNews TV mulai pukul 02.00 Wib.

Pertandingan Prancis vs Swiss ini bakal tersaji di Stadion Bucharest, Skotlandia. Pemenang laga Prancis vs Swiss akan menghadapi pemenang laga Kroasia vs Spanyol di babak perempatfinal di Saint Petersburg, Rusia.

Prancis sendiri sukses melaju ke babak 16 besar setelah menjadi juara grup F dengan koleksi lima poin.

Sedangkan Swiss yang menempati urutan ketiga Grup A berhak lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik.

Jelang laga tersebut, pelatih Prancis Didier Deschamps tengah dibingungkan mengenai badai cedera yang menimpa skuatnya.

Krisis cedera yang dialami Les Blees diawali oleh penyerang sayap mereka, Ousmane Dembele.

Bintang Barcelona itu mendapatkan cederanya saat tampil sebagai pemain pengganti di laga fase grup melawan Hungaria.

Dembele diketahui mengalami cedera lutut dan kini akan absen di sisa pertandingan di Piala Eropa 2020.

Alhasil, Dembele harus pulang lebih awal dan tidak dapat melanjutkan kiprahnya di Euro 2020 kali ini.