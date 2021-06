SESAAT LAGI Link Streaming RCTI Italia vs Austia TV Online Mola TV EURO 2021, Tak Live MNC TV

Sesaat Lagi Link Live Streaming Italia vs Austria di EURO 2021, Minggu (27/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung RCTI, Tak Live MNC TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Italia vs Austria di EURO 2021, Minggu (27/6/2021) via Live Streaming Mola TV Siaran Langsung INews TV dan Siaran Langsung RCTI namun tak Live Streaming MNC TV. Marco Verrati dan Jorginho main. Link Live Streaming EURO ada di artikel ini.

Italia datang ke 16 besar Euro 2020 sebagai juara Grup A, sedangkan Austria runner-up Grup C.

Meski timnya tak diunggulkan, para pemain Austria tetap percaya diri menghadapi Italia.

Seperti striker timnas Austria, Marko Arnautovic yang menegaskan dia tidak takut dengan bek Italia Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci menjelang pertandingan Euro 2020.

“Orang-orang mungkin membuatnya tampak buruk ketika mereka mengatakan bahwa Italia telah mencatatkan 11 clean sheet berturut-turut, tetapi itu tidak masalah bagi kami. Kami harus memainkan sepak bola kami,” kata Arnautovic dikutip dari Football Italia Jumat, (25/6/2021).

Dia menegaskan bahwa timnya akan berupaya semaksimal mungkin bermain dengan baik.

Timnya akan menghadapi tim yang luar biasa, kelas dunia. Hanya perlu melihat di mana para pemain mereka berada di level klub dan Pelatih Roberto Mancini juga berlebel kelas dunia.