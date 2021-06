SESAAT LAGI Link TVOne Tinju Dunia Gervonta Davis vs Barrios, Lomachenko vs Nakatani Live ESPN

Link Live Streaming TVOne Tinju Dunia World Boxing Gervonta Davis vs Mario Barrios, Lomachenko vs Nakatani via Live Streaming ESPN, Minggu (27/6/2021)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Link Live Streaming Tinju Dunia atau World Boxing antara Gervonta Davis vs Mario Barrios yang akan tersaji pada Minggu (27/6/2021) pagi WIB yang bisa diakses via Live Streaming TVOne. Sedangkan Vasiliy Lomachenko vs Masayoshi Nakatani via Live Streaming ESPN.

Laga Gervonta Davis vs Mario Barrios dapat ditonton di Siaran Langsung TVOne di program Live World Boxing atau tinju dunia mulai pukul 08.30 Wib dan Sesaat Lagi akan Sedang Berlangsung.

Untuk Jadwal Tinju Dunia dan Link Live Streaming TVOne Gervonta Davis vs Mario Barrios di program World Boxing dapat diakses di website TV One yang tersedia di bagian berita. Duel Vasiliy Lomachenko vs Masayoshi Nakatani via Live Streaming ESPN.

Baca juga: LINK Streaming World Boxing TVOne Gervonta Davis vs Mario Barrios Live TVOne Hari Ini Jam 08.30 WIB

Baca juga: Live Trans 7! Link Streaming Race Moto2, Moto3 & MotoGP Belanda 2021, TV Online Fox Sports2 Hari Ini

Baca juga: Italia dan Denmark ke Perempatfinal Usai Hasil Akhir EURO 2021, Gol Chiesa di Babak 16 Besar

Baca juga: Prediksi & Susunan Pemain Argentina vs Bolivia Copa America 2021 Live Indosiar, Lionel Messi Absen?

Duel Gervonta Davis vs Mario Barrios yang dihelat di State Farm, Atalanta, Amerika Serikat merupakan laga perebutan gelar juara tinju dunia kelas ringan super WBA.

Gervonta Davis, juara kelas ringan junior WBA yang tak terkalahkan akan naik dua divisi berat saat bertemu dengan juara kelas welter junior WBA sekunder Mario Barrios (26-0, 17KO).

Bagi Davis, pertarungan melawan Barrios adalah pembuktian dirinya melawan petinju berukuran tubuh lebih besar.

"Orang-orang komplain atas duel menghadapi Leo santa Cruz masihlah terlalu kecil, jadi aku sebenernya ingin menunjukkan bahwa perbedaan ukuran bukanlah masalah," ujarnya yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Bleacherreport.com.

Petinju berusia 27 tahun asal Amerika Serikat itu pun menegaskan akan mengalahkan siapa pun lawan yang ada di depannya.

LIVE STREAMING TV ONE

Link Live Streaming TVOne Gervonta Davis vs Mario Barrios dapat diakses dengan mengklik tautan berikut ini :

LINK

LIVE STREAMING ESPN

Link Live Streaming ESPN menayangkan duel Vasily Lomachenko vs Masayoshi Nakatani :

LINK

Berikut Jadwal Tinju Dunia Live Streaming TVOne :

Minggu 27 Juni 2021

Gervonta Davis vs Mario Barrios

Di State Farm, Atalanta, Amerika Serikat

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)