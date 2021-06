SKOR 0-1! Hasil Wales vs Denmark EURO 2021 Live RCTI & Mola TV, Skor 0-1 di Babak Pertama

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Wales vs Denmark di EURO 2021 via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung RCTI, Hasil Euro 2021 di Babak Pertama Skor 0-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Wales vs Denmark di EURO 2021, Sabtu (26/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung RCTI namun tak Live Streaming MNC TV. Gareth Bale main. Link Live Streaming EURO ada di artikel ini. Hasil Euro 2021 di Babak Pertama, Skor 0-1.

Hasil Wales vs Denmark di babak 16 besar Euro 2021 pada babak pertama adalah 0-1.

Skor 0-1 pertandingan Wales vs Denmark dicetak oleh Kaspel Dolberg (27') dalam laga yang dihelat di Stadion Johan Cruijff Arena pada Sabtu (27/6/2021).

Live Streaming Wales vs Denmark dapat disaksikan di Mola TV, selain itu laga ini dapat ditonton via Siaran Langsung RCTI dan iNews TV.

Di babak pertama, Denmark lebih unggul dalam penguasaan bola dibandingkan Wales dengan 58 persen.

Kedua tim langsung menunjukkan permainan terbuka sejak menit awal babak pertama.

Wales mendapat peluang pertama pada menit ke-4 melalui skema sepak pojok. Namun sepakan dari Thimas Delaney masih berhasil disapu barisan pertahanan Denmark.