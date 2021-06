Tak Live RCTI! Link Streaming Belanda vs Ceko TV Online Mola TV EURO 2021, Depay vs Patrik Schick

Link Live Streaming Belanda vs Ceko di EURO 2021, Minggu (27/6/2021) via Live Streaming Mola TV, tak Siaran Langsung RCTI & Siaran Langsung MNC TV, Memphis Depay main.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Belanda vs Ceko di EURO 2021, Minggu (27/6/2021) via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung RCTI, Siaran Langsung INews TV dan Live Streaming MNC TV. Link Live Streaming EURO ada di artikel ini. Adu tajam Memphis Depay dan Patrik Schick.

Belanda vs Ceko akan berhadapan di babak 16 besar Euro 2020 di Budhapest. Laga ini juga menjadi pembuktian rekrutan anyar Barcelona, Memphis Dephay untuk menunjukkan taringnya.

Pemain 27 tahun itu mengoleksi dua gol dari tiga laga, plus membuat dua assist.

Sempat gagal di Manchester United, mantan pemain PSV Eindhoven itu pun tampil tajam bermain di Liga Prancis bersama Lyon.

Total, pemain yang pernah mengenakan nomor 7 di Man United ini pun telah menorehkan 76 gol dan membuat 55 assist dari 178 laga.

Belanda lolos sebagai juara Grup C dan menjadi salah satu dari tiga tim yang menyapu bersih seluruh pertandingan penyisihan, sedangkan Ceko hanya menempati posisi tiga Grup D.

Donny Ellmalen dan Memphis Depay merayakan gol yang dicetak oleh Georginio Wijnaldum ke gawang Makedonia Utara di Euro 2021 Selasa (22/6) dini hari WIB. (Instagram @onsoranje)

Namun Belanda patut waspada. Berdasarkan catatan pertemuan kedua tim, Belanda lima kali kalah termasuk dalam fase kualifikasi Euro 2016 yang membuat Tim Oranye absen dari babak utama.