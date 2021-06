Hazard Cetak Gol! Hasil Belgia vs Portugal di EURO 2020 Live RCTI, Skor 1-0 di Babak Pertama

Hazard Cetak Gol! Hasil Belgia vs Portugal di EURO 2020 Live Streaming RCTI, Skor 1-0 di Babak Pertama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil EURO 2021 antara Belgia vs Portugal di babak pertama adalah 1-0 dalam babak 16 besar pada Senin (28/6/2021) via Siaran Langsung RCTI.

Live Streaming Belgia vs Portugal di EURO 2021 dapat ditonton melalui MolaTV (berbayar), selain itu Siaran Langsung Euro 2021 dapat ditonton Live RCTI dan iNews TV

Belgia berhasil unggul di babak pertama berkat gol yang dicetak Thorgan Hazard (42'). Hasil Euro 2021 termasuk jalannya pertandingan ada di artikel ini.

Pemenang laga Belgia vs Portugal akan menghadapi Italia di babak perempatfinal EURO 2020. Live Streaming Belgia vs Portugal bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Portugal yang digawangi Cristiano Ronaldo langsung mengambil inisiatif serangan dalam laga yang dihelat di Stadion Bucharest, Skotlandia.

Peluang pun tercipta untuk Portugal pada menit 5. Umpan matang Renato Sanches berhasil diterima Diogo Jota.

Tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, bola sepakannya justru masih belum menemui sasaran.

Belgia tidak tinggal diam, mereka mulai bangkit dan melakukan penguasaan bola.

Memasuki menit 10, Belgia mendapat peluang melalui kerjasama umpan satu dua Eden Hazard dan Lukaku di kotak penalti Portugal.

Tetapi finishing yang dilakukan Hazard masih belum sempurna, bola hasil sepakannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang