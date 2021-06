Line-up Kroasia vs Spanyol & Link Streaming Euro Live RCTI & TV Online Mola TV, Morata Dimainkan

Banner Kroasia vs Spanyol di 16 besar Euro 2021 yang tayang di stasiun TV RCTI & Live Streaming TV Online Mola Selasa (28/6) mulai jam 23.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah susunan pemain (Line-up) Kroasia vs Spanyol di babak 16 besar Euro 2021

Jadwal tayang siaran langsung Euro Kroasia vs Spanyol adalah pada Senin (28/6) jam 23.00 WIB.

Laman Live Streaming RCTI Plus tidak menayangkan laga Euro Kroasia vs Spanyol ini, karena MNC Grup hanya memegang hak siar tayangan televisi free to air.

Link Live Streaming Kroasia vs Spanyol bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini, berikut cara menonton atau mengaksesnya.

Susunan Pemain Kroasia vs Spanyol :

Kroasia - Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic; Rebic, Petkovic

Spanyol - Simon; Azpi, Eric Garcia, Laporte, Gaya; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres

Pertemuan terakhir Kroasia Vs Spanyol terjadi di fase grup EURO 2016.

Kala itu, Kroasia sukses mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1 dan memuncaki grup.