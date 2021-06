Live Gratis RCTI! Link Streaming Euro Kroasia vs Spanyol Hari Ini Mulai Jam 23.00 WIB

Banner pertandingan Euro 2021 Kroasia vs Spanyol yang tayang di RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV Senin (28/6) jam 23.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah link untuk menonton Live Streaming Euro 2021 hari ini Kroasia vs Spanyol yang tayang gratis di stasiun TV RCTI & TV Online Mola TV.

Jadwal tayang siaran langsung Euro Kroasia vs Spanyol di RCTI & Live Streaming Mola TV adalah pada Senin (28/6) jam 23.00 WIB.

Laman Live Streaming RCTI Plus tidak menayangkan laga Euro Kroasia vs Spanyol ini, karena MNC Grup hanya memegang hak siar tayangan televisi free to air.

Laga ini pun bisa ditonton gratis di saluran TV RCTI.

Link Live Streaming Kroasia vs Spanyol bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini, berikut cara menonton atau mengaksesnya.

Dalam laga yang bakal berlangsung di Stadion Parken Kopenhagen kali ini, Timnas Kroasia bakal menghadapi Alvaro Morata dkk tanpa kehadiran Ivan Perisic.

Ivan Perisic dipastikan tidak bisa tampil karena terinfeksi virus corona.

Kabar tersebut tentu menjadi pukulan telak untuk timnas Kroasia.

Sebab, Ivan Perisic adalah salah satu pemain kunci keberhasilan timnas Kroasia lolos ke babak 16 besar Euro 2020.

Dari tiga laga Grup D, Ivan Perisic selalu menjadi starter dan berhasil mencetak dua gol serta satu assist.