Nasib Putra Shah Rukh Khan yang Telah Lulus Sarjana, Ini Foto Tampan Aryan Khan Wisuda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putra sulung selebriti Bollywood Shah Rukh Khan dan Gauri Khan, Aryan Khan telah lulus kuliah.

Ya, nasib Aryan Khan kini telah resmi menjadi Sarjana dari University of Southern California (USC).

Aryan Khan terlihat menghadiri upacara Kelulusannya.

Nah, Potret Aryan Khan di prosesi Kelulusan itu pun langsung tersebar di media sosial.

Foto diunggah di akun Instagram penggemar, Aryan Khan berdiri di atas panggung sambil memegang ijazahnya.

Nama lengkapnya, Aryan Shah Rukh Khan, tertulis di bawah foto.

Dicantumkan juga gelar pendidikan yang diperoleh Aryan Khan dari USC yakni Bachelor of Fine Arts, Cinematic Arts, Film and Television Production School of Cinematic Arts'.

Jika diterjemahkan, Aryan Khan bergelar Sarjana Seni Rupa, Seni Sinematik, Produksi Film dan Televisi.

Aryan Shah Rukh Khan. ((tangkap layar instagram @fkforsrk))

Tak hanya Aryan Khan, Julian Kudrow, putra dari artis Amerika Lisa Kudrow juga lulus dari USC pada Minggu kemarin.

Bintang serial FRIENDS itu membagikan potret kelulusan putranya lewat akun Instagram pribadinya.

