SESAAT LAGI Live RCTI Belgia vs Portugal, Link Streaming TV Online Mola TV EURO 2021, Ronaldo Main

Sesaat Lagi Link Live Streaming Belgia vs Portugal di EURO 2021, Senin (28/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung RCTI

Portugal yang lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik tidak boleh diremehkan. Pasalnya, Selecao memiliki pemain-pemain berkualitas, salah satunya Cristiano Ronaldo.

Ronaldo sudah mencetak 5 gol di fase grup EURO 2021 dan menjadi top skor sementara. Tidak hanya itu, tambahan 5 gol tersebut membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak Piala Eropa sepanjang masa.

Tidak hanya itu, Ronaldo juga sukses menyamai jumlah gol Ali Daei, yakni 109 gol di level timnas. Catatan itu pun membuat barisan pertahanan Belgia wajib waspada.

Namun, bek veteran Belgia, Toby Alderweireld, menyebut Portugal tidak hanya punya Ronaldo. Selecao memiliki 11 pemain yang wajib diwaspadai karena bisa mencetak gol.

"Untuk menghentikan Ronaldo kami harus bermain sebagai tim. Itu adalah kelebihan kami, tetapi Portugal juga memiliki Bernardo Silva, Bruno Fernandes, dan pemain lain yang tak bisa diremehkan," kata Toby Alderweireld.

Belgia pun memiliki pemain-pemain berkualitas seperti Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan Romelu Lukaku, yang jadi andalan The Red Devils. Kombinasi ketiganya telah menghasilkan 7 gol di fase grup.