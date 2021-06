Bluder Unai Simon! Skor 1-0 Streaming Kroasia vs Spanyol Live RCTI & TV Online Mola TV Euro 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil atau skor Kroasia vs Spanyol di babak 16 besar Euro 2021 saat ini 1-0. Laga ini tayang gratis di stasiun TV RCTI & lewat Live Streaming TV Online Mola TV.

Jadwal tayang siaran langsung Euro Kroasia vs Spanyol di RCTI & Live Streaming Mola TV adalah pada Senin (28/6) jam 23.00 WIB.

Laman Live Streaming RCTI Plus tidak menayangkan laga Euro Kroasia vs Spanyol ini, karena MNC Grup hanya memegang hak siar tayangan televisi free to air.

Link Live Streaming Kroasia vs Spanyol bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini, berikut cara menonton atau mengaksesnya.

Saat berita ini diturunkan, pertandingan sudah berjalan 25 menit.

Spanyol tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 86 persen berbanding 14 persen milik Kroasia.

Spanyol punya peluang matang di menit 15 lewat kaki Koke. Mendapatkan umpan terobosan, tendangannya tepat di depan gawang masih mengarah ke kiper Kroasia Livakovic.

Di menit 20, justu Kroasia yang unggul 1-0.

Kiper Spanyol Unai Simon melakukan blunder fatal. Menerima umpan dari rekannya, ia tak bisa mengontrol bola.

Bola lepas dan meluncur ke dalam gawang dengan mulus.