Jadwal & Bagan Skema Fase Gugur Euro 2021, Swiss vs Spanyol, Belgia vs Italia Panaskan Perempatfinal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah bagan skema & jadwal fase gugur babak perempat final Euro 2021, ada Belgia vs Italia, Swiss vs Spanyol dll.

Babak perempat final atau 8 besar Euro 2021 tinggal menyisakan dua tempat yang akan diisi pemenang laga Inggris vs Jerman dan Swedia vs Ukraina.

Sejauh ini, sudah tersusun 3 pertandingan perempat final Euro 2021 yakni Swiss vs Spanyol, Belgia vs Italia dan Denmark vs Ceko.

Swiss vs Spanyol dan Belgia vs Italia berada di pot kiri, sementara laga Denmark vs Ceko dan laga antar pemenang Inggris vs Jerman dan Swedia vs Ukraina berada di pot kanan.

Baca juga: Line-up Inggris vs Jerman & Link Streaming Euro Tak Live TV RCTI & MNC TV, Adu Sterling vs Werner

Baca juga: Prediksi Belgia vs Italia di Perempatfinal EURO 2021, Eden Hazard & Kevin de Bruyne Absen?

Laga Swiss vs Spanyol jadi pembuka babak perempat final Euro 2021 yang dijadwalkan berlangsung Jumat, 2 Juli 2021 jam 23.00 WIB.

Menarik karena kedua tim ini sama-sama berjuang habis-habisan di babak 16 besar.

Swiss menjadi kejutan dengan menyingkirkan juara Piala Dunia 2018, Timnas Prancis di 16 besar Euro 2021.

Bermain imbang 3-3 hingga pertandingan selesai, Xherdan Shaqiri dkk bisa menahan gempuran Prancis hingga dua kali babak extra-time.

Di adu tos-tosan, Swiss akhinya menang 4-5 setelah penendang penalti terakhir Prancis, Kylian Mbappe gagal mencetak gol setelah tembakannya ditepis kiper Swiss Yann Sommer.

Spanyol juga harus melalui Extra-time untuk mengalahkan Kroasia di babak 16 besar. Bermain imbang 3-3 di waktu normal, Alvaro Morata dkk menutup laga dengan kemenangan 3-5.