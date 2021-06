Lakukan Penelitian, Tim Prodi Teknik Mesin Uniska Ubah Oli Bekas Jadi Bahan Bakar Diesel

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Oli bekas merupakan limbah cair yang terkategori dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bila dibuang sembarangan maka akan berdampak buruk terhadap Kesehatan lingkungan.

Berawal dari perhatian inilah tim peneliti dari Program Studi Teknik Mesin, Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari (MAB) melakukan penelitian konversi oli bekas, menjadi bahan bakar diesel melalui Teknik pirolisis.

Tim tersebut diketuai oleh Muhammad Firman, ST, MT, dengan anggota Saifullah Arief, ST, MT, dan Muhammad Saukani, S Si, M Si, serta dibantu oleh mahasiswa.

Dalam penelian tersebut tim melakukan berbagai percobaan, mulai dari meningkatkan suhu pirolisis, hingga mencampurkan katalis secara langsung kedalam oli bekas sebelum proses destilasi dilakukan.

"Meskipun suhu yang diberikan cukup tinggi yakni mencapai 490 derajat celsius, namun masih belum mampu mendapatkan hasil destilat yang memenuhi standar dirjen MIGAS," kata Ketua Tim Peneliti, Firman. Selasa (29/6/2021).

Berkaca dari beberapa penelitian tersebut, Tim peneliti UNISKA MAB mencoba melakukan modifikasi reactor pirolisis, dengan menambahkan tower katalis pada reactor.

Awal mula percobaan dilakukan dengan memanaskan oli bekas dengan suhu 360, 380, dan 400 derajat celsius, tanpa memberikan perlakuan pendahuluan pada oli bekas.

Hasil percobaan itu kemudian diuji di Laboratorium Socupindo untuk mengetahui Viskositas Kinetik, Indeks Setana dan Titik Nyala.

"Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya dengan suhu 400 derajat celsius telah mampu mengimbangi penelitian terdahulu, bahkan titik nyala mampu ditingkatkan dari sebelumnya 15,5 derajat celsius menjadi 27 derajat celsius," ungkapnya.

Tidak sampai disitu, penelitian lanjutan dilakukan kembali dengan memberikan perlakuan basa terhadap oli bekas.

hasil penelitian itu menunjukkan bahwa suhu pirolisis kembali bisa diturunkan hingga 360 derajat celsius.

"Meskipun titik nyala masih belum terpenuhi, Dirjen MIGAS mensyaratkan minimal titik nyala adalah 53 derajat celsius sedangkan penelitian ini hanya mampu pada titik 27 derajat celsius. Namun dengan penambahan tower katalis dan penambahan basa pada oli bekas dapat menurunkan suhu pirolisis oli bekas," jelasnya.

Secara komprehensip penelitian itu telah di desiminasikan dalam The Sixth International Symposium on Wetlands Environmental Management, dengan judul makalah Characterization of used oil distillate at various distillation temperatures as diesel fuel.

Telah diterbitkan pada prosiding Internasional IOP Conference Series: Earth and Environmental Science yang dapat diakses pada https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/758/1/012020.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi).