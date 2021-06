LINK Streaming Inggris vs Jerman Malam Ini di TV Online Mola TV EURO 2021, Tak Live RCTI & MNC TV

Link Live Streaming Inggris vs Jerman di EURO 2021, Selasa (29/6/2021) via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung RCTI, Kai Havert main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Inggris vs Jerman di EURO 2021, Selasa (29/6/2021) via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung RCTI, Siaran Langsung INews TV dan Live Streaming MNC TV. Link Live Streaming EURO ada di artikel ini. Adu tajam Harry Kane dan Kai Havertz.

Harry Kane yang berstatus kapten Timnas Inggris tak kunjung mampu menciptakan gol di Piala Eropa 2021.

Padahal, ia selalu menjadi pilihan utama dalam starting XI The Three Lions di 3 laga fase grup.

Sang penyerang Tottenham dipasang manajer Inggris Gareth Southgate selama 82 menit di partai pertama bersua Kroasia.

Berikutnya, ada laga bersua Skotlandia yang dilewati Kane selama 74 menit.

Bahkan, meladeni Republik Ceko, Kane mendapatkan kepercayaan penuh selama 90 menit.

Akan tetapi, penyerang 27 tahun itu masih belum bisa mengulang penampilan seperti di level klub.