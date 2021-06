Live RCTI! Prediksi & Link Streaming Swedia vs Ukraina di EURO 2021, Zlatan Ibrahimovic Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Swedia vs Ukraina di EURO 2021, Rabu (30/06/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung RCTI

Berdasarkan head to head, Ukraina lebih unggul dibandingkan Swedia. Zbirna, julukan Ukraina tercatat 3 kali mengalahkan Swedia sedangkan negara asal Skandinavia tersebut hanya pernah menang sekali.

Dari 4 pertemuan tersebut, hanya 1 pertandingan saja yang terjadi di ajang resmi.

Tepatnya di Euro 2012 lalu ketika Ukraina menciptakan sejarah dalam keikutsertaan mereka di Piala Eropa.

Setelah berpisah dari Uni Soviet pada awal 1990-an silam, Ukraina pertama kalinya menembus Piala Eropa pada tahun 2012 tersebut. I

tu pun didapat karena mereka berstatus sebagai tuan rumah bersama Polandia. Dalam laga debutnya tersebut Ukraina harus berhadapan dengan tim berpengalaman seperti Swedia.

Dari jalannya laga, Zlatan Ibrahimovic membawa Swedia unggul terlebih dahulu pada awal babak kedua.