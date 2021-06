Bank Kalsel Raih Penghargaan Terbaik di Ajang 18th Infobank Banking Service Excellence Award 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel sebagai entitas bisnis daerah yang berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada nasabah, kembali diganjar apresiasi membanggakan.

Bank dengan tagline “Setia Melayani, Melaju Bersama” ini dianugerahi penghargaan pada ajang “18th INFOBANK BANKING SERVICE EXCELLENCE AWARD 2021” atas pelayanan terbaik yang diberikan kepada nasabah di sepanjang tahun 2020.

Bank Kalsel didapuk sebagai Peringkat 1 dalam Kategori Best Convenient Branch Experience dan Peringkat 3 dalam Best Overall Walk-in Channel, pada event yang digelar oleh Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI) di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Penghargaan secara langsung diterima oleh Kepala Bank Kalsel Cabang Jakarta, Andhy Andriyawan dan Kepala Bank Kalsel Kantor Fungsional Syariah Jakarta, Adit Setio Nugroho. mewakili Direksi yang berhalangan hadir.

18th Infobank Banking Service Excellence Award 2021 digelar sebagai bentuk apresiasi kepada perbankan yang berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya, sehingga mampu mendukung meningkatkan citra positif perusahaan serta meningkatkan kualitat layanan menjadi lebih baik lagi sesuai harapan dan kebutuhan nasabah.

“Perusahaan yang meraih Infobank Banking Service Excellence Awards 2021 adalah mereka yang unggul dan berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya dari berbagai aspek,” ujar Eko B. Supriyanto, Editor in Chief Infobank saat membuka acara.

Di kesempatan terpisah, Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, IGK Prasetya mengutarakan rasa

bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Infobank serta seluruh insan Bank Kalsel atas apresiasi yang diperoleh.

“Alhamdulillah, kali ini Bank Kalsel kembali meraih penghargaan yang membanggakan. Hal ini menjadi bukti komitmen kami untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah,"ungkap Prasetya.

Lebih lanjut, ia pun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Infobank atas anugerah yang diberikan kepada Bank Kalsel.

Raihan ini, tentunya tidak lepas dari kerja seluruh insan Bank Kalsel yang turut didukung oleh Pemegang Saham dan nasabah setia Bank Kalsel.

"Tentunya kami akan terus berbenah dan memberikan layanan terbaik untuk

nasabah dan masyarakat luas” pungkas Prasetya. (AOL)