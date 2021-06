Jadwal Perempatfinal EURO 2021 : Belgia vs Italia dan Ukraina vs Inggris, Ronaldo Pimpin Top Skor

Jadwal EURO 2021 babak perempatfinal setelah hasil akhir hari ini. Cristiano Ronaldo masih pimpin top skor. Belgia vs Italia dan Ukraina vs Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal EURO 2021 babak perempatfinal setelah hasil akhir Inggris vs Jerman dan Swedia vs Ukraina. Cristiano Ronaldo masih pimpin top skor.

Hasil EURO 2020 tadi malam antara Inggris vs Jerman di Stadion Wembley, London berakhir dengan skor 2-0 sehingga The Three Lions masuk daftar negara lolos ke 8 besar. Swiss vs Spanyol, Belgia vs Italia, Ceko vs Denmark dan Ukraina vs Inggris.

Sementara itu, hasil 16 besar Piala Eropa 2020 lain pada Rabu (30/6/2021) antara Swedia vs Ukraina ditutup dengan skor 1-2 lewat babak perpanjangan waktu. Pada jadwal EURO 2021 babak perempatfinal dan top skor ada di artikel ini. Kans Cristiano Ronaldo disusul.

Inggris harus menunggu hingga 15 menit terakhir laga untuk menyingkirkan Jerman demi tiket perempat final EURO 2020. dan akhirnya duel Ukraina vs Inggris, Swiss vs Spanyol, Belgia vs Italia dan Ceko vs Denmark.

Dalam laga kala Die Mannschaft lebih unggul urusan penguasaan bola dan jumlah tembakan, The Three Lions bermain efektif.

Pengaruh Jack Grealish yang baru diturunkan menit 69 terasa benar karena ia berkontribusi atas 2 gol kemenangan Inggris.

Namun, Harry Maguire yang menjadi bintang lapangan juga berperan sentral.

Kala Raheem Sterling mencetak gol ke-3 sepanjang turnamen, Harry Kane mengakhiri masa paceklik golnya.

Bagi Inggris, ini adalah kemenangan pertama dalam 55 tahun terakhir atas Jerman di babak gugur turnamen internasional.

Sebaliknya, Jerman menutup 15 tahun bersama pelatih Joachim Low dengan luka.