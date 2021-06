Preview & Jadwal Live TV Belgia vs Italia Euro 2021 di RCTI, Ini Prediksi Daftar Penendang Penalti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perempatfinal EURO 2020 bakal menyajikan big match antara Belgia vs Italia.

Jadwal Euro 2021 antara Belgia vs Italia adalah pada Sabtu (3/7/2021) yang tayang lewat siaran langsung RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV jam 02.00 WIB.

Pertandingan Belgia vs Italia ini bakal tersaji di Stadion Allianz Arena Munich, Jerman.

Pemenang laga Belgia vs Italia akan menghadapi pemenang laga Spanyol vs Swiss di babak Semifinal EURO 2020 di London, Inggris.

Belgia sendiri sukses melaju ke babak perempatfinal setelah menaklukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 melalui gol tunggal Thorgan Hazard.

Sedangkan Italia menaklukkan Austria di babak 16 besar dengan skor 2-1 melalui gol pemain pengganti Federico Chiesa pada menit ke-95 dan Matteo Pessina pada menit ke-105.

Kemenangan atas Austria tersebut membuat Italia memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam 31 pertandingan di semua ajang secara berturut-turut.

Belgia yang saat ini di peringkat 1 dunia patut waspada saat berjumpa Italia.

Pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi dalam pentas Euro 2016 lalu, di mana Italia kala itu masih dilatih Antonio Conte.

Mereka keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 berkat gol Emanuele Giaccherini dan Graziano Pelle.

Terlebih lagi dua pemain andalan Belgia, Kevin De Bruyne maupun Eden Hazard dikhawatirkan absen dalam laga Belgia vs Italia.