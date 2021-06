Preview & Jadwal Live TV Ukraina vs Inggris di Perempatfinal Euro 2021, H2H Untungkan Three Lions

Timnas Ukraina di Euro 2021. Ukraina akan menghadapi Inggris di babak perempatfinal Euro 2021. Laga Ukraina vs Inggris berlangsung Minggu (4/7/2021) yang tayang di RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV jam 02.00 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas Inggris akan bertemu dengan Ukraina di babak perempatfinal Euro 2020 (Euro 2021). Rekor pertemuan (head to head/H2H) kedua tim untungkan The Three Lions.

Jadwal Euo 2021 antara Ukraina vs Inggris di babak perempatfinal adalah pada hari Minggu (4/7/2021) jam 02.00 WIB yang tayang di RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV.

Laga Ukraina vs Inggris di baba perempatfinal Euro 2021 ini akan berlangsung di stadion Olimpico, Roma.

Inggris melaju ke perempat final Euro 2021 setelah menumbangkan Jerman 2-0 melalui gol Raheem Sterling pada menit ke-75 dan Harry kane di menit ke-86.

Timnas Ukraina ke perempat final setelah mengalahkan Swedia 2-1 di Stadion Hampden Park, Skotlandia, berkat Artem Dovbyk membobol gawang Swedia pada menit ke-120+1 di babak tambahan.

Dual Swedia vs Ukraina harus dilanjutkan ke babak tambahan setelah bermain imbang 1-1 dalam waktu normal. Ukraina unggul lebih dahulu lewat Zinchenko pada menit ke-27, sebelum disamakan Emil Forsberg pada menit ke-43.

Duel Ukraina vs Inggris di perempat final Euro 2020 merupakan pertemuan kedua tim di kompetisi resmi.

Sebelumnya, Inggris pernah mengalahkan Ukraina 1-0 di fase grup Euro 2012.

Pada ajang Piala Eropa yang digelar di Polandia dan Ukraina itu, Inggris mengalahkan Ukraina berkat gol Wayne Rooney.

Selain di ajang resmi, kedua tim total sudah bertemu sebanyak tujuh kali pertandingan.