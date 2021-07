Jadwal Cabor Sepakbola Olimpiade 2021, Ada Argentina vs Spanyol dan Brasil vs Jerman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cabang olahraga (Cabor) sepakbola Olimpiade 2021 akan berlangsung mulai 22 Juli - 8 Agustus 2021. Ada Argentina vs Spanyol dan Brasil vs Jerman

Olimpiade Tokyo 2020 seharusnya digelar pada tahun 2020 lalu, namun ditunda karena pandemi Covid-19.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi apakah cabor sepakbola Olimpiade 2021 akan Siaran Langsung TV Nasional atau live streaming di TV Nasional. Termasuk duel Ada Argentina vs Spanyol dan Brasil vs Jerman.

Mengenai pembagian grup untuk cabor sepak bola pria di Olimpiade Tokyo 2020, Federation Internationale de Football Association (FIFA), sudah mengumumkannya sejak April 2021.

Dua big match yang bakal tersaji di penyisihan grup Olimpiade 2021 yaitu Argentina vs Spanyol di Grup C dan Brasil vs Jerman di Grup D.

Enam belas tim peserta Olimpiade 2021 dibagi ke dalam empat grup, dengan masing-masing grup terdiri dari empat peserta yang mewakili setiap benua.

Adapun dalam regulasi awal, cabor sepak bola putra Olimpiade hanya boleh diikuti oleh timnas U-23 dan tiga pemain senior.

Namun, setelah Olimpiade Tokyo ditunda tahun lalu, FIFA mengubah aturan batas cabor sepak bola menjadi minimal 24 tahun.

Brazil akan diperkuat pemain senior eks punggawa Barcelona, Dani Alves. menilai pemanggilan dirinya ke dalam skuad Brasil di Olimpiade 2020 Tokyo sebagai impian menjadi kenyataan, dan bertekad menyumbangkan medali emas.

Pelatih Andre Jardine memasukkan nama Alves sebagai satu dari tiga pemain senior di skuad U-23.