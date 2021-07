Kabar Duka Gading Marten, 2 Orang Keluarganya Meninggal Dunia Picu Reaksi Gisel dan Febby Rastanty

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar Duka Gading Marten , dua anggota keluarga Roy Marten meninggal dunia. Memantik reaksi Gisel atau Gisella Anastasia, Melly Goeslaw hingga Febby Rastanty.

Hal ini kemudian membuat sikap Gisella Anastasia selaku mantan istri dari putra Roy Marten itu ikut curi perhatian.

Meski telah mengakhiri rumah tangga pada awal tahun 2019 silam, Gisella Anastasia dan Gading Marten diketahui masih menjalin hubungan dekat guna membesarkan bersama putri satu - satunya mereka, Gempita Nora Marten.

Pun ketika Gisel terlibat kasus sebagai pemeran wanita dalam video syur 19 detik yang memperlihatkan adegan ranjangnya bersama Michael Yukinobu de Fretes, Gading masih ikut memberikan dukungan.

Bahkan gembar - gembor perihal isu keduanya yang berencana untuk kembali rujuk juga ramai beredar.

Namun dilansir melalui unggahan di akun instagram pribadinya @gadiing, Kamis (1/7/2021) aktor pria itu kini sedang berduka lantaran dua anggota keluarganya yang meninggal dalam waktu hampir bersamaan.

Adapun sosok keluarga yang baru saja meninggalkan Gading itu tak lain adalah kedua tantenya yaitu Septi dan Denni.

Dengan membagikan kedua foto tantenya tersebut, Gading menuliskan rasa dukanya.

"Dalam 5 hari kehilangan 2 tante tanteku… istirahat yang tenang tante Septi dan tante Denni kekallah kenanganmu.. Tuhan Kasihanilah….

Be safe and healthy everyone," tulis Gading.

Dukungan pun mengalir deras mulai dari musisi senior Melly Goeslaw Hingga Febby Rastanty.