Prediksi Daftar Penendang Penalti Swiss vs Spanyol Perempatfinal Euro 2021, Lawan Belgia vs Italia

Prediksi Daftar Penendang Penalti Swiss vs Spanyol Perempatfinal Euro 2021, calon Lawan Belgia vs Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga sengit bakal tersaji antara Swiss vs Spanyol di babak perempatfinal EURO 2020 pada Jumat (2/7/2021).

Live Streaming Swiss vs Spanyol di Perempatfinal EURO 2021 dapat ditonton melalui MolaTV (berbayar), selain itu Siaran Langsung Euro 2021 dapat ditonton Live di RCTI dan iNews TV mulai pukul 23.00 Wib.

Pertandingan Swiss vs Spanyol ini bakal tersaji di Stadion St. Perter. Pemenang laga Swiss vs Spanyol akan menghadapi pemenang laga Belgia vs Italia di babak Semifinal Euro 2020 di London, Inggris.

Swiss yang dilabeli sebagai tim kuda hitam di laga kali ini berhasil mengalahkan salah satu kandidat juara, Prancis, melalui drama adu penalti usai bermain imbang 3-3 hingga masa extra time di babak 16 besar.

Lima penendang Swiss berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Prancis akhirnya harus rela tersingkir dari ajang EURO 2020 usai penendang ke-5 mereka, Kylian Mbappe gagal menceploskan ke gawang.

Sedangkan Timnas Spanyol lolos ke perempat final Euro 2020 setelah berhasil mengalahkan Kroasia dalam drama 120 menit yang menghasilkan delapan gol.

Dalam laga kali ini, Spanyol lebih diunggulkan dibandingkan Swiss. Dari total 22 pertemuan di semua kompetisi, Spanyol menang 16 kali dan hanya kalah sekali lawan Swiss sedangkan lima laga sisanya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua kubu terjadi pada November 2020 di penyisihan grup UEFA Nations League 2020-2021 yang mana laga berakhir seri 1-1.

Namun Swiss yang tengah tampil apik diprediksi bisa menahan serangan tim Spanyol dan bahkan laga bakal berlanjut ke babak tambahan bahkan adu penalti.

Berikut Prediksi Penendang Penalti Spanyol vs Swiss :