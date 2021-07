Susunan Pemain Belgia vs Italia di Perempatfinal EURO 2021 Tak Live RCTI, Hazard & de Bruyne Absen?

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Belgia vs Italia di EURO 2021, Sabtu (03/7/2021) via Live Streaming Mola TV, tak Siaran Langsung RCTI, Kevin De Bruyne dan Eden Hazard diragukan main

Prediksi Susunan Pemain Belgia vs Italia di perempatfinal EURO 2021, Sabtu (03/07/2021). Kevin De Bruyne dan Eden Hazard diragukan tampil.

Live Streaming Euro 2020 laga Belgia vs Italia bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv namun tak bisa via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV ataupun Siaran Langsung MNC TV, mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Belgia vs Italia bisa diakses via Live Streaming Mola TV saja, tak bisa ditonton di Siaran Langsung RCTI, Siaran Langsung Inews TV dan Live Streaming MNC TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di EURO 2021 di artikel ini, Kevin De Bruyne dan Eden Hazard akankah bermain?

Duel Belgia vs Italia di laga Euro 2020 hanya dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv, tak bisa via Live Streaming RCTI, Live Streaming Inews TV dan Siaran Langsung MNC TV.

Isu yang masih mengemuka jelang laga ini adalah tentang Kevin De Bruyne dan Eden Hazard.

Dua pemain andalan Belgia tersebut diragukan bisa bermain dalam duel kontra Italia.

Keduanya kompak mengalami cedera saat pertandingan versus Portugal, hingga terpaksa ditarik keluar sebelum laga usai.

Pelatih Timnas Belgia, Roberto Martinez, menyatakan bahwa kedua pemain kuncinya itu belum tentu bisa turun melawan Italia. Jika hal itu benar terjadi, maka keuntungan besar bagi Gli Azzurri.

Mengingat kualitas dan kontribusi De Bruyne maupun Hazard terhadap tim selama ini tergolong bagus.

Meski untuk nama terakhir, masih relatif kalah pamor dari sang adik, Thorgan Hazard, yang sudah menyumbang 2 gol.