Tak Pernah ke Rumah Ruben Onsu dan Sarwendah, Ini Kabar Chetryn si Kakak Kandung Betrand Peto di NTT

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dari sejumlah anggota keluarga Betrand Peto di NTT, hanya Chetryn Peto yang tak pernah bertandang ke rumah presenter Ruben Onsu dan Sarwendah.

Lama tak terdengar kabar Chetryn Peto, kakak Betrand Peto itu tetiba menunjukkan sosok pria yang digadang-gadang adalah kekasihnya.

Penelusuran Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (26/6/2021) di laman Instagram, pacar Chetryn Peto juga merupakan selebgram sama seperti adik Onyo.

Pemuda tersebut berasal dari Kupang yang berdomisili di Surabaya. Ia bernama Josua Bonlay berusia 20 tahun.

Josua, baru-baru ini, berulang tahun lalu mendapatkan ucapan spesial dari Chetryn, kakak kandung Betrand Peto.

Ucapan tersebut ditulis dalam foto unggahan Instagram pribadi Chetryn yang menyempurnakan isi captionnya dengan menyisipkan sebuah emotikon hati.

"Happy brithday wish you all The best (emoji pelangi) (emoji hati), " kata Chetryn Peto.

Josua pun menanggapai postingan Chetryn serta komentar dari warganet yang ramai mendoakannya.

"happy birthday pacarnya ade ketrin, " ujar @meldamiu.

"Happy brithday jantungnya chetyn peto, " tulis @su.sann4993.